Dla Anglii mecz 1/16 finału z DR Konga był dziesiątym w jej historii w mistrzostwach świata przeciw rywalowi z Afryki. W poprzednich dziewięciu Anglicy stracili tylko trzy gole, z czego dwa w słynnym ćwierćfinale z Kamerunem. Dokładnie 1 lipca 1990 roku w Neapolu Anglia do 83. minuty przegrywała 1:2, ale dwoma golami (w tym jednym już w dogrywce) uratował ją Gary Lineker.

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MŚ 2026: Anglia – DR Konga. Skuteczny Cipenga, świetny Mpasi

Tym, kim Gary Lineker był dla reprezentacji Anglii w latach 80. i 90., w ostatnich dziesięciu latach jest Harry Kane. Napastnik Bayernu po dwóch golach z Chorwacją i jednym z Panamą miał już uzbieranych w sumie 11 goli na mundialach i wyprzedził pod tym względem Linekera.

W meczu z Demokratyczną Republiką Konga, która podczas mundialu 2026 nie dała sobie strzelić gola Portugalii, Anglicy szybko stanęli przed koniecznością odrabiania strat. Oto bowiem już w 7. minucie Brian Cipenga strzelił gola dla DRK i wprawił w osłupienie piłkarski świat, a już zwłaszcza angielskich kibiców.

Drużyna Thomasa Tuchela ruszyła do ataku, ale świetnie bronił bramkarz Lionel Mpasi (m.in. kapitalnie odbił piłkę po uderzeniach głową Jude'a Bellinghama), a gdy w bramce go zabrakło, przy strzale Marcusa Rashforda wyręczył go jeden z obrońców. Nie było jednak tak, że drużyna nazywana „Lampartami” tylko się broniła. Pod koniec pierwszej połowy mogło – a nawet powinno! - być 2:0, ale Yoanne Wissa po strzale z bliska trafił tylko w słupek. Chwilę później Harry Kane po starciu z Mpasim upadł w polu karnym, ale sędzia nie podyktował rzutu karnego.

Anglia – DR Konga. Kane z 12. i 13. golem na MŚ

Angielscy kibice mogli mieć więc obawy, że skończy się taką kompromitacją jak dziesięć lat temu, gdy w pierwszym meczu fazy pucharowej Euro 2016 synowie Albionu odpadli z Islandią. Tym razem jednak Harry Kane znów wcielił się w rolę Gary'ego Linekera, czyli wybawiciela całej Anglii. Pomógł mu w tym wprowadzony na boisko w 61. minucie nowy piłkarz Barcelony Anthony Gordon, który przy obu golach asystował.

Najpierw (w 75. minucie) Kane wygrał pojedynek powietrzny i skutecznie strzelił głową. Gol z 86. minuty był jeszcze ładniejszy – napastnik mimo presji trzech obrońców obrócił się z piłką i mocnym strzałem w górny róg bramki pokonał Mpasiego.

Anglia pokonała Demokratyczną Republikę Konga 2:1 i w 1/8 finału zmierzy się z Meksykiem, który pokonał Ekwador.

Najlepsi strzelcy w historii MŚ (co najmniej 7 goli)

19 goli – Leo Messi (Argentyna)

18 goli - Kylian Mbappé (Francja)

16 goli - Miroslav Klose (Niemcy)

15 goli - Ronaldo (Brazylia)

14 goli - Gerd Müller (Niemcy)

13 goli - Just Fontaine (Francja), Harry Kane (Anglia)

12 goli - Pelé (Brazylia)

11 goli - Sandor Kocsis (Węgry), Jürgen Klinsmann (Niemcy)

10 goli - Cristiano Ronaldo (Portugalia), Grzegorz Lato (Polska), Thomas Müller (Niemcy), Teofilo Cubillas (Peru), Gary Lineker (Anglia), Helmut Rahn (Niemcy), Gabriel Batistuta (Argentyna)

9 goli - Ademir (Brazylia), Eusebio (Portugalia), Christian Vieri (Włochy), Vava (Brazylia), David Villa (Hiszpania), Uwe Seeler (Niemcy), Karl-Heinz Rummenigge (Niemcy), Roberto Baggio (Włochy), Jairzinho (Brazylia), Paolo Rossi (Włochy)

8 goli - Guillermo Stabile (Argentyna), Leonidas (Brazylia), Oscar Miguez (Urugwaj), Diego Maradona (Argentyna), Rudi Völler (Niemcy), Rivaldo (Brazylia), Neymar (Brazylia)

7 goli - Luis Suarez (Urugwaj), Johnny Rep (Holandia), Andrzej Szarmach (Polska), Hans Schäfer (Niemcy), Careca (Brazylia), Lajos Tichy (Węgry), Oldrich Nejedly (Czechosłowacja)

Najwięcej goli dla reprezentacji narodowej

1. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 145 goli

2. Leo Messi (Argentyna) - 123 gole

3. Ali Daei (Irain) - 108 goli

4. Sunil Chhetri (Indie) - 95 goli

5. Romelu Lukaku (Belgia) - 91 goli

6. Mokhtar Dahari (Malezja) i Robert Lewandowski (Polska) - po 89 goli

8. Ali Mabkhout (ZEA) - 85 goli

9. Ferenc Puskas (Węgry / Hiszpania), Harry Kane (Anglia) - po 84 gole

11. Godfrey Chitalu (Zambia), Neymar (Brazylia) - po 79 goli

stan na 1.07.2026 (godz. 20)