Dla Anglii mecz 1/16 finału z DR Konga był dziesiątym w jej historii w mistrzostwach świata przeciw rywalowi z Afryki. W poprzednich dziewięciu Anglicy stracili tylko trzy gole, z czego dwa w słynnym ćwierćfinale z Kamerunem. Dokładnie 1 lipca 1990 roku w Neapolu Anglia do 83. minuty przegrywała 1:2, ale dwoma golami (w tym jednym już w dogrywce) uratował ją Gary Lineker.
Tym, kim Gary Lineker był dla reprezentacji Anglii w latach 80. i 90., w ostatnich dziesięciu latach jest Harry Kane. Napastnik Bayernu po dwóch golach z Chorwacją i jednym z Panamą miał już uzbieranych w sumie 11 goli na mundialach i wyprzedził pod tym względem Linekera.
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W meczu z Demokratyczną Republiką Konga, która podczas mundialu 2026 nie dała sobie strzelić gola Portugalii, Anglicy szybko stanęli przed koniecznością odrabiania strat. Oto bowiem już w 7. minucie Brian Cipenga strzelił gola dla DRK i wprawił w osłupienie piłkarski świat, a już zwłaszcza angielskich kibiców.
Drużyna Thomasa Tuchela ruszyła do ataku, ale świetnie bronił bramkarz Lionel Mpasi (m.in. kapitalnie odbił piłkę po uderzeniach głową Jude'a Bellinghama), a gdy w bramce go zabrakło, przy strzale Marcusa Rashforda wyręczył go jeden z obrońców. Nie było jednak tak, że drużyna nazywana „Lampartami” tylko się broniła. Pod koniec pierwszej połowy mogło – a nawet powinno! - być 2:0, ale Yoanne Wissa po strzale z bliska trafił tylko w słupek. Chwilę później Harry Kane po starciu z Mpasim upadł w polu karnym, ale sędzia nie podyktował rzutu karnego.
Angielscy kibice mogli mieć więc obawy, że skończy się taką kompromitacją jak dziesięć lat temu, gdy w pierwszym meczu fazy pucharowej Euro 2016 synowie Albionu odpadli z Islandią. Tym razem jednak Harry Kane znów wcielił się w rolę Gary'ego Linekera, czyli wybawiciela całej Anglii. Pomógł mu w tym wprowadzony na boisko w 61. minucie nowy piłkarz Barcelony Anthony Gordon, który przy obu golach asystował.
Najpierw (w 75. minucie) Kane wygrał pojedynek powietrzny i skutecznie strzelił głową. Gol z 86. minuty był jeszcze ładniejszy – napastnik mimo presji trzech obrońców obrócił się z piłką i mocnym strzałem w górny róg bramki pokonał Mpasiego.
Anglia pokonała Demokratyczną Republikę Konga 2:1 i w 1/8 finału zmierzy się z Meksykiem, który pokonał Ekwador.
stan na 1.07.2026 (godz. 20)
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