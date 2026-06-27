Kibice Chorwacji przed meczem Mistrzostw Świata 2026
Panama – Anglia, 27.06, godz. 23.00
Chorwacja – Ghana, 27.06, godz. 23.00
Kolumbia – Portugalia, 28.06, godz. 1.30
Demokratyczna Republika Konga – Uzbekistan, 28.06, godz. 1.30
Algiera – Austria, 28.06, godz. 4.00
Jordania – Argentyna, 28.06, godz. 4.00
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Argentyna
|2
|6
|5-0
|2. Austria
|2
|3
|3-3
|3. Algieria
|2
|3
|2-4
|4. Jordania
|2
|0
|2-5
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Kolumbia
|2
|6
|4-1
|2. Portugalia
|2
|4
|6-1
|3. Demokratyczna Republika Kongo
|2
|1
|1-2
|4. Uzbekistan
|2
|0
|1-8
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Anglia
|2
|4
|4-2
|2. Ghana
|2
|4
|1-0
|3. Chorwacja
|2
|3
|3-4
|4. Panama
|2
|0
|0-2
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