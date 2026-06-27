Mecz numer 67

Panama – Anglia, 27.06, godz. 23.00

Mecz numer 68

Chorwacja – Ghana, 27.06, godz. 23.00

Mecz numer 69

Kolumbia – Portugalia, 28.06, godz. 1.30

Mecz numer 70

Demokratyczna Republika Konga – Uzbekistan, 28.06, godz. 1.30

Mecz numer 71

Algiera – Austria, 28.06, godz. 4.00

Mecz numer 72

Jordania – Argentyna, 28.06, godz. 4.00

Grupa J

Mecze Punkty Bramki
1. Argentyna 2 6 5-0
2. Austria 2 3 3-3
3. Algieria 2 3 2-4
4. Jordania 2 0 2-5

Grupa K

Mecze Punkty Bramki
1. Kolumbia 2 6 4-1
2. Portugalia 2 4 6-1
3. Demokratyczna Republika Kongo 2 1 1-2
4. Uzbekistan 2 0 1-8

Grupa L

Mecze Punkty Bramki
1. Anglia 2 4 4-2
2. Ghana 2 4 1-0
3. Chorwacja 2 3 3-4
4. Panama 2 0 0-2