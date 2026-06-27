Mundial 2026, dzień siedemnasty. Wyniki meczów

To koniec. Koniec fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Przed nami decydujące starcia w grupach J, K i L. W grupie L jeszcze wszystko może się zdarzyć: Panama zagra z Anglią, a Chorwacja z Ghaną. W grupie K mecz o pierwsze miejsce między Kolumbią a Portugalią oraz pojedynek Demokratycznej Republiki Konga z Uzbekistanem. Z kolei w grupie J mistrzostwie świata, Argentyńczycy, zmierzą się z Jordanią, zaś mecz Algieria i Austria zdecyduje, która z tych drużyn zajmie drugie miejsce w grupie.

