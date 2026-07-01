Piłkarze Meksyku cieszą się z awansu do 1/8 finału mundialu
Meksyk wygrywając w fazie pucharowej mundialu z Ekwadorem przełamał piłkarską klątwę, która ciążyła nad tą reprezentacją od 40 lat. Do meczu z Ekwadorem ostatni raz Meksykanom udało się wygrać mecz na mundialu po wyjściu z grupy w 1986 roku, gdy pokonali Bułgarię w czasie mistrzostw świata rozgrywanych na swoich boiskach.
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Przez kolejne 40 lat Meksyk regularnie pojawiał się na mundialach, zazwyczaj wychodził z grupy (choć w 2022 roku mu się to nie udało – wówczas na drodze Meksykanów do awansu stanęła Polska), ale w pierwszym meczu fazy pucharowej odpadał (zdarzyło się to osiem razy). W tym roku było inaczej, choć wygrana z Ekwadorem daje „tylko” awans do 1/8 finału, który na poprzednich mundialach był gwarantowany po wyjściu z grupy (1/16 finału jest w tym roku rozgrywana na mistrzostwach świata po raz pierwszy, ze względu na powiększenie do 48 liczby uczestników mistrzostw).
Mecz Meksyku z Ekwadorem nie rozpoczął się o czasie, ze względu na burzę przechodzącą nad stolicą Meksyku. Zaplanowany na godzinę 3.00 (czasu polskiego) mecz na wypełnionym do ostatniego miejsca Estadio Azteca rozpoczął się godzinę później.
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Meksykanie od początku rzucili się do natarcia – szanse na strzelenie bramki mieli w pierwszych minutach Raul Jimenez i nastolatek Gilberto Mora, ale obaj uderzali minimalnie niecelnie.
W 22 minucie stadion mógł wreszcie eksplodować radością. Roberto Alvarado obsłużył Juliana Quinonesa znakomitym podaniem, a urodzony w Kolumbii skrzydłowy pognał na bramkę Ekwadoru, wygrał pojedynek z Willianem Pacho i uderzeniem pod poprzeczkę strzelił swojego trzeciego gola na turnieju.
Dziewięć minut później kibice reprezentacji Meksyku znów mogli świętować – tym razem błąd przy wyprowadzeniu piłki popełnili piłkarze Ekwadoru, piłkę przejął doświadczony Raul Jimenez, który – po wymianie podań z Quinonesem – strzelił swojego 47. gola w barwach reprezentacji Meksyku.
Tuż przed przerwą zaatakował Ekwador – gola kontaktowego mógł strzelić John Yeboah, ale Raul Rangel popisał się znakomitą interwencją.
W drugiej połowie Meksykanie kontrolowali spotkanie, oddając inicjatywę przeciwnikom, którzy nie byli jednak w stanie stworzyć groźnych sytuacji pod bramką Rangela. Meksyk miał szanse na podwyższenie prowadzenia, ale ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną 2:0.
Ekwador kończył mecz w dziesiątkę, po tym, jak po raz drugi na tegorocznym mundialu zawodnik został usunięty z murawy za zasłonięcie ust podczas mówienia czegoś pod adresem piłkarza rywali. Za ten nowy rodzaj przewinienia, po skorzystaniu przez sędziego z VAR, murawę w doliczonym czasie gry w II połowie musiał opuścić Pierro Hincapie. Pierwszym piłkarzem, który został usunięty za takie przewinienie, był Miguel Almiron z Paragwaju wyrzucony z boiska w grupowym meczu z Turcją.
W 1/8 finału Meksyk zmierzy się ze zwycięzcą meczu między Anglią a DR Konga.
Dotychczas największym sukcesem Meksyku w historii jego występów na mundialach były dwa awanse do ćwierćfinału – w 1970 i 1986 roku. Za każdym razem Meksykowi udawało się to, gdy był gospodarzem mistrzostw świata.
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