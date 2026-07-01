Meksyk wygrywając w fazie pucharowej mundialu z Ekwadorem przełamał piłkarską klątwę, która ciążyła nad tą reprezentacją od 40 lat. Do meczu z Ekwadorem ostatni raz Meksykanom udało się wygrać mecz na mundialu po wyjściu z grupy w 1986 roku, gdy pokonali Bułgarię w czasie mistrzostw świata rozgrywanych na swoich boiskach.

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Przez kolejne 40 lat Meksyk regularnie pojawiał się na mundialach, zazwyczaj wychodził z grupy (choć w 2022 roku mu się to nie udało – wówczas na drodze Meksykanów do awansu stanęła Polska), ale w pierwszym meczu fazy pucharowej odpadał (zdarzyło się to osiem razy). W tym roku było inaczej, choć wygrana z Ekwadorem daje „tylko” awans do 1/8 finału, który na poprzednich mundialach był gwarantowany po wyjściu z grupy (1/16 finału jest w tym roku rozgrywana na mistrzostwach świata po raz pierwszy, ze względu na powiększenie do 48 liczby uczestników mistrzostw).

Meksyk–Ekwador. Współgospodarze mundialu rozstrzygnęli mecz w I połowie

Mecz Meksyku z Ekwadorem nie rozpoczął się o czasie, ze względu na burzę przechodzącą nad stolicą Meksyku. Zaplanowany na godzinę 3.00 (czasu polskiego) mecz na wypełnionym do ostatniego miejsca Estadio Azteca rozpoczął się godzinę później.

Meksykanie od początku rzucili się do natarcia – szanse na strzelenie bramki mieli w pierwszych minutach Raul Jimenez i nastolatek Gilberto Mora, ale obaj uderzali minimalnie niecelnie.

W 22 minucie stadion mógł wreszcie eksplodować radością. Roberto Alvarado obsłużył Juliana Quinonesa znakomitym podaniem, a urodzony w Kolumbii skrzydłowy pognał na bramkę Ekwadoru, wygrał pojedynek z Willianem Pacho i uderzeniem pod poprzeczkę strzelił swojego trzeciego gola na turnieju.

Dziewięć minut później kibice reprezentacji Meksyku znów mogli świętować – tym razem błąd przy wyprowadzeniu piłki popełnili piłkarze Ekwadoru, piłkę przejął doświadczony Raul Jimenez, który – po wymianie podań z Quinonesem – strzelił swojego 47. gola w barwach reprezentacji Meksyku.

Tuż przed przerwą zaatakował Ekwador – gola kontaktowego mógł strzelić John Yeboah, ale Raul Rangel popisał się znakomitą interwencją.

W drugiej połowie Meksykanie kontrolowali spotkanie, oddając inicjatywę przeciwnikom, którzy nie byli jednak w stanie stworzyć groźnych sytuacji pod bramką Rangela. Meksyk miał szanse na podwyższenie prowadzenia, ale ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną 2:0.

Druga czerwona kartka na mundialu za zasłonięcie dłonią ust

Ekwador kończył mecz w dziesiątkę, po tym, jak po raz drugi na tegorocznym mundialu zawodnik został usunięty z murawy za zasłonięcie ust podczas mówienia czegoś pod adresem piłkarza rywali. Za ten nowy rodzaj przewinienia, po skorzystaniu przez sędziego z VAR, murawę w doliczonym czasie gry w II połowie musiał opuścić Pierro Hincapie. Pierwszym piłkarzem, który został usunięty za takie przewinienie, był Miguel Almiron z Paragwaju wyrzucony z boiska w grupowym meczu z Turcją.

W 1/8 finału Meksyk zmierzy się ze zwycięzcą meczu między Anglią a DR Konga.

Dotychczas największym sukcesem Meksyku w historii jego występów na mundialach były dwa awanse do ćwierćfinału – w 1970 i 1986 roku. Za każdym razem Meksykowi udawało się to, gdy był gospodarzem mistrzostw świata.