Almiron obejrzał czerwoną kartkę za zasłanianie ust
Sędzia Ivan Arcides Barton Cisneros po analizie VAR uznał, że Almiron zasłonił ręką usta w czasie wymiany zdań z piłkarzem reprezentacji Turcji Mertem Muldurem. I to właśnie dlatego piłkarz Paragwaju musiał przedwcześnie zejść z boiska.
Przepis, na podstawie którego sędzia pokazał Paragwajczykowi czerwoną kartkę jest nowy – International Football Association Board (Międzynarodowa Rada ds. Przepisów Gry w Piłkę Nożną) przyjęła go w kwietniu, na spotkaniu w Vancouver. Zatwierdzono wówczas dwie zmiany w przepisach dotyczących pokazywania czerwonych kartek. Zmiany w przepisach zostały przyjęte jednogłośnie.
Pierwsza zmiana dotyczy tego, że każdy piłkarz, który schodzi z murawy protestując przeciwko decyzji sędziego, powinien obejrzeć czerwoną kartkę. To samo dotyczy każdego przedstawiciela drużyny, który zachęca piłkarzy do zejścia z murawy. Do takiego incydentu doszło w czasie niedawnego finału Pucharu Narodów Afryki, gdy reprezentanci Senegalu zeszli z murawy na kilkanaście minut protestując przeciwko odgwizdaniu przez sędziego karnego dla Maroka. Ostatecznie piłkarze Senegalu wrócili na murawę, Maroko nie wykorzystało karnego, a w dogrywce mecz wygrał Senegal, ale wynik został potem zweryfikowany jako walkower dla Maroka właśnie ze względu na incydent z zejściem Senegalczyków z murawy.
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Po zmianie przepisów walkower zostałby przyznany automatycznie, ponieważ jeśli cała drużyna zeszła z murawy, wówczas wszyscy jej zawodnicy powinni obejrzeć czerwone kartki i mecz nie mógłby być kontynuowany.
Druga zmiana dotyczyła zakrywania ust przez piłkarza w czasie sytuacji konfliktowej z rywalem. IFAB zdecydowała, że „każdy zawodnik, który zasłania usta w sytuacji konfrontacyjnej” jest karany czerwoną kartką.
Przepisy te wejdą w życie we wszystkich rozgrywkach od 1 lipca 2026 roku. FIFA zdecydowała jednak, że będą obowiązywać również w czasie mundialu.
W meczu Turcja – Paragwaj z przepisu tego skorzystano po raz pierwszy.
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