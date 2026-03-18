Decyzja CAF oznacza, że piłkarskim mistrzem Afryki został gospodarz tegorocznego Pucharu Narodów Afryki, Maroko, które na boisku musiało uznać wyższość drużyny „Lwów Terangi”.

Dlaczego CAF uznała, że Maroko wygrało finał Pucharu Narodów Afryki walkowerem?

CAF uznała, że Senegal oddał mecz rozgrywany 18 stycznia w Rabacie, stolicy Maroka, walkowerem, ponieważ piłkarze reprezentacji Senegalu pod koniec regulaminowego czasu gry zeszli z murawy, po tym jak przeciwko ich drużynie odgwizdany został przez sędziego rzut karny. Zawodnicy Senegalu wrócili na murawę dopiero po 14 minutach, a Maroko nie wykorzystało przyznanego tej drużynie karnego. Ostatecznie, po dogrywce, lepsze okazały się „Lwy Terangi”, które wygrały 1:0 po golu Pape Gueye'a.

Senegalska Federacja Piłkarska (SFF) po decyzji CAF zapowiada, że odwoła się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, domagając się zmiany wtorkowej decyzji afrykańskiej federacji piłkarskiej.

– To parodia sprawiedliwości, decyzja nie jest oparta absolutnie na niczym. Nie ma podstawy prawnej – mówił Abdoulaye Seydou Sow, sekretarz generalny Senegalskiej Federacji Piłkarskiej w rozmowie z państwowym nadawcą RTS1. Sow zarzucił też, że orzekający w sprawie Senegalu „wykonywał polecenia”.