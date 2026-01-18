Aktualizacja: 19.01.2026 04:01 Publikacja: 18.01.2026 23:08
W półfinałach Pucharu Narodów Afryki (Senegal – Egipt 1:0, Maroko – Nigeria 0:0) oraz w meczu o trzecie miejsce (Nigeria pokonała w karnych Egipt po pudłach gwiazd Premier League, Mohameda Salaha i Omara Marmousha) padł tylko jeden gol, więc trudno było się spodziewać, by finał okazał się strzeleckim popisem. I faktycznie nim nie był. Do historii przeszła za to wielka awantura w doliczonym czasie gry.
Najpierw jednak, przed starciem Marokańczyków i Senegalczyków o tytuł, odbyła się krótka ceremonia zamknięcia turnieju, której gwiazdą był aktor, wokalista i DJ, Idris Elba. Zdobywca Złotego Globu za rolę w „Lutherze”, którego matka pochodziła z Ghany, a ojciec z Sierra Leone, nazywał Maroko „krainą światła, krainą bezpieczeństwa i krainą futbolu”. – Przybyliśmy tutaj z każdego zakątka tego pięknego kontynentu, mówiąc różnymi językami i prowadząc różne życia, ale dziś wszyscy oddychamy tym samym powietrzem, a nasze serca biją jak jedno. (...) Zwycięzcą nie jest tylko jedna drużyna, zwycięzcą jest Afryka! – mówił Elba, po czym jeszcze raz nazwał gospodarza Pucharu Narodów Afryki „krainą światła i bezpieczeństwa”.
Maroko to jeden ze współgospodarzy mundialu 2030 (obok Hiszpanii i Portugalii oraz Urugwaju, Argentyny i Paragwaju, gdzie odbędą się jubileuszowe mecze otwarcia), dlatego szczególnie zależy mu, by w świat poszedł komunikat o sprawnej organizacji turnieju kontynentalnego. W przeciwieństwie do części ostatnich edycji Pucharu Narodów Afryki, tym razem nie doszło do niebezpiecznych incydentów. Ewentualne niedociągnięcia organizacyjne (niepełne trybuny mimo braku dostępnych w sprzedaży biletów czy niedoskonała komunikacja miejska) nie wykraczały poza standardy znane nam choćby z europejskich turniejów.
– Dla mnie Bono, czyli Yassine Bounou to zdecydowanie najlepszy bramkarz tego Pucharu Narodów Afryki – ocenia dla „Rzeczpospolitej” były golkiper reprezentacji Zimbabwe oraz Lecha Poznań i Radomiaka Radom, Gift Muzadzi. W finale, już od pierwszych minut, bramkarz Maroka potwierdzał swoją klasę. W pierwszej połowie wygrał m.in. pojedynek z Ilimanem Ndiaye z Evertonu, a wcześniej wybronił też strzał głową po rzucie rożnym Pape Gueye'a z Villarrealu. Uratował też gospodarzy tuż przed końcem podstawowego czasu drugiej połowy.
Doliczony czas gry był pełen dramaturgii i kontrowersji. Najpierw bowiem Senegal zdobył gola po rzucie rożnym, ale sędzia uznał, że Abdoulaye Seck przy strzale faulował obrońcę z Maroka. Już wtedy się zagotowało. Do wrzenia doszło jednak chwilę później. W siódmej doliczonej minucie, po rzucie rożnym po drugiej stronie boiska, w polu karnym upadł Brahim Diaz, a kongijski sędzia Jean-Jacques Ndala po sprawdzeniu powtórek wideo podyktował rzut karny dla gospodarzy. Senegalczycy nie mogli się z tą decyzją pogodzić i na sygnał swojego selekcjonera (Pape Thiaw był reprezentantem Senegalu m.in. podczas MŚ 2002, gdy pokonał on obrońców tytułu Francję), zaczęli schodzić do szatni. Po około dziesięciu minutach zamieszania, były gwiazdor Liverpoolu Sadio Mane namówił swoich kolegów do powrotu na boisko.
W końcu, gdy zegar transmisji (w Polsce turniej pokazywała platforma Megogo) wskazywał 114. minutę (!), Edouard Mendy wszedł do bramki, a do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Brahim Diaz. As Realu Madryt chciał ośmieszyć rywala, wykonał podcinkę w stylu Antonina Panenki i... ośmieszył sam siebie. Mendy spokojnie złapał piłkę, a sędzia kilka sekund później mógł gwizdkiem ogłosić dogrywkę.
W jej czwartej minucie (a więc formalnie w 94.) kontrę Senegalu fantastycznym strzałem z linii pola karnego wykończył Pape Gueye – piłka wpadła pod poprzeczkę bezradnego tym razem Bono. Jak się okazało, był to jedyny gol tego finału – w 108. minucie Marokańczyk Nayef Aguerd po strzale głową trafił piłką tylko w poprzeczkę. Chwilę później powinno być 2:0, ale Cherif Ndiaye z kilku metrów spudłował do pustej bramki.
Senegal w niebywałych okolicznościach pokonał Maroko i drugi raz w swojej historii został triumfatorem Pucharu Narodów Afryki.
