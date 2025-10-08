Aktualizacja: 08.10.2025 17:18 Publikacja: 08.10.2025 05:44
Memphis Depay
Depay, który w 104 meczach w barwach reprezentacji Holandii strzelił 52 gole, spóźnił się na zgrupowanie kadry przed meczem z Finlandią w Amsterdamie, ponieważ zgubił paszport. Holenderski napastnik gra na co dzień w brazylijskim Corinthians więc aby przybyć do Europy, potrzebował paszportu.
W niedzielę wieczorem Depay przybył na lotnisko bez paszportu, którego nie mógł znaleźć, licząc na to, że przekona funkcjonariuszy brazylijskiej straży granicznej, by pozwolili mu na lot bez dokumentu. To się jednak nie udało – więc napastnik wrócił do domu szukać paszportu, a ostatecznie przyznał, że został mu on skradziony i do Holandii mógł polecieć dopiero po wystawieniu mu dokumentu tymczasowego. Tym samym spóźnił się o jeden dzień na zgrupowanie.
Problemy Depaya z paszportem sprawiły, że selekcjoner reprezentacji Holandii, Ronald Koeman podjął decyzję, iż napastnik usiądzie na ławce w czwartkowym spotkaniu eliminacji mistrzostw świata, w którym Holandia zmierzy się na wyjeździe z Maltą. Będzie to rewanż za czerwcowy mecz rozgrywany w Holandii, wygrany przez Oranje 8:0. Depay strzelił w tamtym spotkaniu dwa gole.
– Plan jaki miałem na niego w głowie w tym tygodniu będzie musiał się nieco zmienić – stwierdził Koeman w kontekście Depaya. Napastnika Corinthians w pierwszym składzie reprezentacji Holandii na mecz z Maltą może zastąpić 22-letni napastnik AZ Alkmaar Mexx Meerdink, dla którego byłby to debiut w reprezentacji. Potencjalni rywale Meerdinka do miejsca w składzie – Brian Brobbey i Joshua Zirkzee – nie są obecnie podstawowymi zawodnikami swoich klubów (odpowiednio – Sunderlandu i Manchesteru United). W odwodzie jest jeszcze 33-letni Wout Weghorst (Ajax Amsterdam).
Holandia jest rywalem Polski w walce o awans na mundial. Reprezentacja Oranje prowadzi w grupie G z 10 punktami, wyprzedzając Biało-Czerwonych, którzy również mają 10 oczek, ale rozegrali o jedno spotkanie więcej i mają gorszą od Holandii różnicę bramek. Na mundial z grupy awansuje bezpośrednio zwycięzca, a zespół, który zajmie drugie miejsce, zagra w barażach.
Polska zremisowała na wyjeździe z Holandią 1:1 i ma przed sobą jeszcze spotkanie u siebie z Oranje, ale nawet zwycięstwo w tym meczu prawdopodobnie nie pozwoli Polsce wygrać grupy. Powodem jest bardzo korzystny bilans bramkowy, jaki Holandia ma w dużej mierze dzięki pierwszemu meczowi z Maltą (+11 przy +4 Polski). Regulamin eliminacji mistrzostw świata mówi, że w przypadku takiej samej liczby punktów o wyższym miejscu w grupie decyduje właśnie bilans bramkowy, a nie bilans bezpośrednich spotkań między drużynami.
Po czwartkowym meczu z Maltą w niedzielę Holendrzy zmierzą się u siebie z Finlandią. Polska w czwartek gra mecz towarzyski z Nową Zelandią, a w niedzielę zagra o punkty w eliminacjach mistrzostw świata na wyjeździe z Litwą.
