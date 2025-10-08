Depay, który w 104 meczach w barwach reprezentacji Holandii strzelił 52 gole, spóźnił się na zgrupowanie kadry przed meczem z Finlandią w Amsterdamie, ponieważ zgubił paszport. Holenderski napastnik gra na co dzień w brazylijskim Corinthians więc aby przybyć do Europy, potrzebował paszportu.

Eliminacje MŚ, Malta–Holandia: Memphis Depay stracił paszport, więc w ataku zagra debiutant?

W niedzielę wieczorem Depay przybył na lotnisko bez paszportu, którego nie mógł znaleźć, licząc na to, że przekona funkcjonariuszy brazylijskiej straży granicznej, by pozwolili mu na lot bez dokumentu. To się jednak nie udało – więc napastnik wrócił do domu szukać paszportu, a ostatecznie przyznał, że został mu on skradziony i do Holandii mógł polecieć dopiero po wystawieniu mu dokumentu tymczasowego. Tym samym spóźnił się o jeden dzień na zgrupowanie.

Problemy Depaya z paszportem sprawiły, że selekcjoner reprezentacji Holandii, Ronald Koeman podjął decyzję, iż napastnik usiądzie na ławce w czwartkowym spotkaniu eliminacji mistrzostw świata, w którym Holandia zmierzy się na wyjeździe z Maltą. Będzie to rewanż za czerwcowy mecz rozgrywany w Holandii, wygrany przez Oranje 8:0. Depay strzelił w tamtym spotkaniu dwa gole.