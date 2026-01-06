Reklama

Puchar Świata w Zakopanem: wielkie święto skoków narciarskich i wyjątkowe pożegnanie Kamila Stocha

10 i 11 stycznia 2026 roku Zakopane ponownie stanie się zimową stolicą sportowych emocji. Na Wielkiej Krokwi im. Stanisława Marusarza odbędą się zawody FIS Pucharu Świata w skokach narciarskich – wydarzenie, które tym razem nabierze szczególnego, historycznego wymiaru. Przed polską publicznością swoje ostatnie skoki w zawodach Pucharu Świata na krajowej ziemi odda Kamil Stoch – trzykrotny mistrz olimpijski, jeden z najwybitniejszych sportowców w historii polskiego sportu.

Publikacja: 06.01.2026 14:00

Dla tysięcy kibiców będzie to nie tylko kolejny weekend rywalizacji najlepszych skoczków świata, lecz przede wszystkim symboliczne pożegnanie mistrza, który przez ponad dwie dekady dostarczał niezapomnianych emocji, wzruszeń i radości. Wielka Krokiew w Zakopanem – miejsce wielu jego triumfów – stanie się areną ostatniego spotkania Kamila Stocha z polską publicznością w ramach Pucharu Świata.

Po zakończeniu obecnego sezonu Kamil Stoch zakończy swoją wyjątkową karierę. Zawody w Zakopanem będą więc momentem szczególnym: okazją do podziękowania za lata ciężkiej pracy, sportowej klasy i niepowtarzalnych sukcesów, które na trwałe zapisały się w historii światowych skoków narciarskich. Organizatorzy zakopiańskich zawodów zapowiadają liczne niespodzianki i oprawę godną mistrza – wszystko po to, by w wyjątkowy sposób uhonorować jego dokonania.

Prawdziwy kibic wie, że takich chwil nie da się przeżyć przed telewizorem. Obecność na trybunach legendarnej Wielkiej Krokwi to realny gest wdzięczności i wsparcia dla sportowca, który przez lata był symbolem konsekwencji, pokory, ambicji i wielkich sukcesów. To także szansa, by wspólnie z innymi fanami stworzyć atmosferę, która na długo pozostanie w pamięci – zarówno kibiców, jak i samego mistrza z Zębu.

Styczeń 2026 roku zapisze się w historii polskiego sportu. Zapraszamy do Zakopanego na FIS Puchar Świata w skokach narciarskich – przyjedźcie, by być częścią tego wydarzenia i razem pożegnać Kamila Stocha tak, jak na to zasługuje.

Bilety na zawody dostępne na: www.ebilet.pl/sport/pozostale/skoki-narciarskie

Program zawodów

10.01.2026, sobota

12:00 oficjalny trening (2 serie)

14:15 kwalifikacje

16:15 pierwsza seria konkursu Super Team

11.01.2026, niedziela

15:00 seria próbna

16:00 pierwsza seria konkursu indywidualnego

Patronat Rzeczpospolitej

