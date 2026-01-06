Puchar Świata w Zakopanem: wielkie święto skoków narciarskich i wyjątkowe pożegnanie Kamila Stocha

Aktualizacja: 06.01.2026 15:11 Publikacja: 06.01.2026 14:00
Dla tysięcy kibiców będzie to nie tylko kolejny weekend rywalizacji najlepszych skoczków świata, lecz przede wszystkim symboliczne pożegnanie mistrza, który przez ponad dwie dekady dostarczał niezapomnianych emocji, wzruszeń i radości. Wielka Krokiew w Zakopanem – miejsce wielu jego triumfów – stanie się areną ostatniego spotkania Kamila Stocha z polską publicznością w ramach Pucharu Świata.
Po zakończeniu obecnego sezonu Kamil Stoch zakończy swoją wyjątkową karierę. Zawody w Zakopanem będą więc momentem szczególnym: okazją do podziękowania za lata ciężkiej pracy, sportowej klasy i niepowtarzalnych sukcesów, które na trwałe zapisały się w historii światowych skoków narciarskich. Organizatorzy zakopiańskich zawodów zapowiadają liczne niespodzianki i oprawę godną mistrza – wszystko po to, by w wyjątkowy sposób uhonorować jego dokonania.
Prawdziwy kibic wie, że takich chwil nie da się przeżyć przed telewizorem. Obecność na trybunach legendarnej Wielkiej Krokwi to realny gest wdzięczności i wsparcia dla sportowca, który przez lata był symbolem konsekwencji, pokory, ambicji i wielkich sukcesów. To także szansa, by wspólnie z innymi fanami stworzyć atmosferę, która na długo pozostanie w pamięci – zarówno kibiców, jak i samego mistrza z Zębu.
Styczeń 2026 roku zapisze się w historii polskiego sportu. Zapraszamy do Zakopanego na FIS Puchar Świata w skokach narciarskich – przyjedźcie, by być częścią tego wydarzenia i razem pożegnać Kamila Stocha tak, jak na to zasługuje.
Bilety na zawody dostępne na: www.ebilet.pl/sport/pozostale/skoki-narciarskie
Program zawodów
10.01.2026, sobota
12:00 oficjalny trening (2 serie)
14:15 kwalifikacje
16:15 pierwsza seria konkursu Super Team
11.01.2026, niedziela
15:00 seria próbna
16:00 pierwsza seria konkursu indywidualnego
