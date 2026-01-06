Puchar Świata w Zakopanem: wielkie święto skoków narciarskich i wyjątkowe pożegnanie Kamila Stocha

Dla tysięcy kibiców będzie to nie tylko kolejny weekend rywalizacji najlepszych skoczków świata, lecz przede wszystkim symboliczne pożegnanie mistrza, który przez ponad dwie dekady dostarczał niezapomnianych emocji, wzruszeń i radości. Wielka Krokiew w Zakopanem – miejsce wielu jego triumfów – stanie się areną ostatniego spotkania Kamila Stocha z polską publicznością w ramach Pucharu Świata.

Po zakończeniu obecnego sezonu Kamil Stoch zakończy swoją wyjątkową karierę. Zawody w Zakopanem będą więc momentem szczególnym: okazją do podziękowania za lata ciężkiej pracy, sportowej klasy i niepowtarzalnych sukcesów, które na trwałe zapisały się w historii światowych skoków narciarskich. Organizatorzy zakopiańskich zawodów zapowiadają liczne niespodzianki i oprawę godną mistrza – wszystko po to, by w wyjątkowy sposób uhonorować jego dokonania.

Prawdziwy kibic wie, że takich chwil nie da się przeżyć przed telewizorem. Obecność na trybunach legendarnej Wielkiej Krokwi to realny gest wdzięczności i wsparcia dla sportowca, który przez lata był symbolem konsekwencji, pokory, ambicji i wielkich sukcesów. To także szansa, by wspólnie z innymi fanami stworzyć atmosferę, która na długo pozostanie w pamięci – zarówno kibiców, jak i samego mistrza z Zębu.

Styczeń 2026 roku zapisze się w historii polskiego sportu. Zapraszamy do Zakopanego na FIS Puchar Świata w skokach narciarskich – przyjedźcie, by być częścią tego wydarzenia i razem pożegnać Kamila Stocha tak, jak na to zasługuje.

Bilety na zawody dostępne na: www.ebilet.pl/sport/pozostale/skoki-narciarskie