– Wróciłem do gry w Barcelonie i pewnie powinienem być szczęśliwy, ale nie jestem, bo Joan Garcia doznał kontuzji. Mam nadzieję, że wkrótce wyzdrowieje i znów będzie bronił – opowiadał Szczęsny po niedzielnym meczu ligowym.

Polscy kibice liczą jednak na to, że historia się powtórzy i Szczęsny nie odda już miejsca w bramce – tak jak wtedy, gdy na początku roku zastąpił Inakiego Penę.

Kiedy mecz Barcelona – Paris Saint-Germain?

Garcia przeszedł zabieg artroskopii kolana, ma pauzować od czterech do sześciu tygodni. To oznacza, że Szczęsny będzie miał okazję zagrać w środę w hicie Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain. Później Barcelonę czekają spotkania z Sevillą (5 października), Gironą (18 października) i Olympiakosem Pireus (21 października).