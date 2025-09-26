Aktualizacja: 26.09.2025 08:25 Publikacja: 26.09.2025 04:54
Robert Lewandowski
Foto: PAP/EPA
Kilka minut wystarczyło polskiemu napastnikowi, by zdobył bramkę i w czwartkowy wieczór uratował drużynę przed kompromitacją.
Real Oviedo wrócił na hiszpańskie salony po 24 latach, a sezon zaczął od czterech porażek i tylko jednego zwycięstwa. Nic nie zapowiadało, że beniaminek sprawi takie kłopoty Barcelonie.


Katalończycy podarowali jednak rywalom prezent. Była 33. minuta, Joan Garcia interweniował poza polem karnym, ale wybił piłkę wprost pod nogi Alberto Reiny, który trafił z kilkudziesięciu metrów do pustej bramki.
Sensacja wisiała w powietrzu. Barcelona musiała odrabiać straty. Dopiero po przerwie wyrównał Eric Garcia, ale to akcja dwóch rezerwowych – w 70. minucie – pozwoliła Katalończykom odetchnąć z ulgą. Dośrodkowywał Frenkie de Jong, a strzelał głową Lewandowski. W końcówce gola dołożył jeszcze Ronald Araujo.
Polski napastnik pracuje na opinię superrezerwowego. Wszystkie trzy gole w tym sezonie strzelił po wejściu z ławki.
– Mamy mecze co trzy dni, musimy rotować składem. Hansi Flick nie wymagał ode mnie niczego specjalnego. Zrobiłem to, co zawsze – opowiadał w rozmowie z DAZN Lewandowski. – W pierwszej połowie mieliśmy problemy z wykończeniem akcji i zdobywaniem bramek, ale w drugiej graliśmy szybciej i zyskaliśmy więcej przestrzeni na boisku – dodał.
Czy swojej szansy doczeka się też wreszcie Wojciech Szczęsny? Ciekawe, czy błąd, jaki popełnił Garcia, wpłynie na jego pozycję w zespole. Młodemu Hiszpanowi, który gra zarówno w lidze, jak i w Lidze Mistrzów, dotąd nie zdarzały się takie wpadki.
Polak ma bronić w krajowym pucharze. Na razie cierpliwie czeka na swój moment. Przedłużając umowę, przystał na rolę rezerwowego, ale kto wie, jak potoczy się jego dalsza kariera w Barcelonie, gdy w końcu dostanie okazję, by pokazać swoje umiejętności.
Przed katalońską ekipą teraz poważniejsze wyzwania. Najpierw podejmie Real Sociedad San Sebastian, który zaczął sezon poniżej oczekiwań, a w środę – w hicie Ligi Mistrzów – zmierzy się z Paris Saint-Germain.
