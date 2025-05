Barcelona - Real o tytuł mistrza Hiszpanii. Robert Lewandowski zacznie El Clasico na ławce

Francuz jest ostatnio w świetnej formie i traci do Lewandowskiego już tylko jednego gola (25-24). Flick zapowiedział jednak, że Polak zacznie mecz na ławce rezerwowych, a jego miejsce na środku ataku zajmie tradycyjnie Ferran Torres.

Kiedy i gdzie obejrzeć Barcelona - Real?

Pewne jest, że w bramce zobaczymy Wojciecha Szczęsnego i raczej znów nie zabraknie mu pracy. Dla Realu to ostatnia szansa, by zbliżyć się do Barcelony i nie spisać tego sezonu na straty.

Wiadomo już, że z Madrytem pożegna się Carlo Ancelotti, a drużynę przejmie Xabi Alonso. Były piłkarz Królewskich ogłosił już, że odejdzie z Bayeru Leverkusen. Zdaniem gazety “Marca” wszystkie szczegóły zostały już ustalone, a kontrakt nowego trenera będzie obowiązywał do 2028 roku.

