W sześciu poprzednich sezonach Anglicy dwukrotnie uczestniczyli w finałach Ligi Mistrzów, w których o trofeum rywalizowały ich drużyny. W 2019 roku Liverpool wygrał 2:0 z Tottenhamem, a dwa lata później Chelsea pokonała 1:0 Manchester City.

W tym roku, drugi sezon z rzędu, przedstawiciela Premier League w finale najważniejszych klubowych rozgrywek zabraknie.

Każda runda fazy pucharowej była dla angielskich kibiców źródłem frustracji. Najpierw w barażach odpadł Manchester City, później – w 1/8 finału – z Ligą Mistrzów pożegnał się Liverpool, a następnie Aston Villa i Arsenal. Pierwszy z tych zespołów wyeliminował Real Madryt, trzy kolejne Paris Saint-Germain.

Honoru Wyspiarzy bronią więc w tej sytuacji Manchester United i Tottenham, czyli zespoły, którym w Premier League bliżej jest do strefy spadkowej niż do czołówki. Drużyny „Czerwonych diabłów” i „Kogutów” zajmują, odpowiednio, 15. i 16. miejsce w tabeli. Dla każdej z nich triumf w Lidze Europy oznaczać będzie przepustkę do lepszego świata, czyli do Champions League.