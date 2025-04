Wielka gra o finał Ligi Mistrzów. Barcelona nie zlekceważy Interu

Zdrowy jest już natomiast Marc-Andre ter Stegen, który finał Pucharu Króla obejrzał z ławki rezerwowych. Może dostanie szansę w lidze, ale Flick zaznaczył, że w Champions League bronił będzie nadal Wojciech Szczęsny.

Niezależnie, czy awansuje Barcelona czy Inter, w finale (31 maja w Monachium) będziemy mieć co najmniej dwóch Polaków (trzecim może być Jakub Kiwior, jeśli Arsenal wyeliminuje Paris Saint-Germain). W środę – mimo że z urazem zmaga się wciąż Lewandowski – możemy zobaczyć na boisku aż trzech: oprócz Szczęsnego Piotra Zielińskiego i Nicolę Zalewskiego.

Zieliński też ostatnio się leczył, ale w miniony weekend wrócił do gry. Wszedł na murawę w końcówce meczu z Romą i pokazał się z niezłej strony, jednak Inter przegrał 0:1. Mistrzowie Włoch nie mają dobrej passy. To była ich trzecia porażka w ciągu tygodnia. Odpadli z Pucharu Włoch, stracili pozycję lidera w Serie A. Śnili o potrójnej koronie, a może się okazać, że zostaną z pustymi rękami.

Inter przeżywa najgorszy okres w sezonie, ale dysponuje najszczelniejszą defensywą w Lidze Mistrzów. W 12 meczach stracił tylko pięć bramek. To może dawać nadzieję przed rywalizacją z Barceloną.

Jubileusz Lamine Yamala

– Obrona to ich największa broń – zgadza się Yamal, który w środę może zaliczyć setny występ w katalońskich barwach – i to jeszcze przed 18. urodzinami. – Inter ma też jednak bardzo dobrą pomoc i dwóch bardzo silnych napastników. To nadal jeden z najlepszych zespołów w Europie – dodaje Flick i przestrzega przed lekceważeniem przeciwników.