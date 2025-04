Gianni Infantino zabrał głos ws. Rosjan. UEFA jest podzielona

- Jako że trwają rozmowy o pokoju w Ukrainie mam nadzieję, że będziemy mogli wkrótce przekręcić kartkę i przywrócić Rosję do piłkarskiego krajobrazu, bo to oznaczałoby, że wszystko zostało rozwiązane. Musimy na to liczyć oraz właśnie o to się modlić, bo na tym polega futbol. Nie chodzi w nim o podziały, ale jednoczenie dziewcząt, chłopców oraz ludzi niezależnie od tego, skąd pochodzą - oznajmił Infantino w przemówieniu podczas Kongresu UEFA w Belgradzie.

Powrót Rosjan wymagałby głosowania Komitetu Wykonawczego, który w czwartek zyskał nowych członków. Sam Ceferin podkreśla, że tamtejsi piłkarze wrócą do łask, gdy wojna dobiegnie końca, ale ruchy, które poczynił już wcześniej w sprawie kadr młodzieżowych oraz przypadek Djukowa pokazują, że jest elastyczny. - Rosjanie wrócą wkrótce tam, gdzie należą, czyli do czołówki europejskiego sportu – mówił niedawno, cytowany przez gazetę „Izwiestia” dyrektor UEFA ds. krajowych federacji Zoran Laković, co sugeruje, że nawet wewnątrz federacji zdania są podzielone.