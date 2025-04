Wydawało się, że z pomocą przyjdzie Carlo Ancelotti. Przed rokiem Włoch miał być już dogadany z władzami brazylijskiego związku, ale ostatecznie przedłużył umowę z Realem Madryt. Wpływ na decyzję miały podobno nie tylko sukcesy Królewskich, ale także kryzys w brazylijskim futbolu.

Światowa federacja (FIFA) zagroziła, że wykluczy reprezentację Canarinhos i tamtejsze kluby z międzynarodowych rozgrywek, po tym jak sądy odsunęły od pełnienia stanowiska prezesa Ednaldo Rodriguesa i nakazały przeprowadzenie nowych wyborów. Rodrigues odzyskał posadę i kieruje związkiem do dziś. Właśnie został wybrany jednomyślnie na kolejną kadencję. Jego jedyny kontrkandydat, były gwiazdor kadry Ronaldo Luis Nazario de Lima, wycofał się z wyścigu, bo nie zdołał uzyskać poparcia ze strony federacji stanowych.

– Moje życie to piłka nożna, czułem się zobowiązany, aby spróbować zreformować brazylijski futbol. Wiedziałem, że to trudne, ale nie zdawałem sobie sprawy, że to niemożliwe. Nie udało mi się przedstawić mojego projektu, podzielić się moimi pomysłami i dotrzeć do odbiorców w taki sposób, w jaki bym tego chciał. Nie było możliwości dialogu. System tak naprawdę nie dopuszcza nikogo z zewnątrz – opowiadał dwukrotny mistrz świata i zdobywca Złotej Piłki.

Wygląda na to, że jakiś wstrząs mógłby wywołać tylko brak awansu Brazylii na mistrzostwa świata. I choć eliminacje są dla Canarinhos drogą przez mękę, doznali w nich już pięciu porażek, to zmiana systemu kwalifikacji sprawia, że o wyjazd do USA, Kanady i Meksyku mogą być prawie spokojni. Wszystko dzięki zwiększeniu liczby uczestników mundialu. Bezpośredni awans uzyska aż sześć drużyn, siódma zagra w barażach. Brazylijczycy zajmują dziś czwarte miejsce.

Ancelotti znów kuszony

Rodrigues nie krył rozczarowania woltą Ancelottiego, który postawił Brazylię pod ścianą. Urazy jednak nie chowa. Słychać, że pomysł zatrudnienia Włocha odżył, a sam zainteresowany nie jest już tak stanowczy w kwestii pozostania w Madrycie. Zdaniem „The Athletic” praca w Realu daje mu się we znaki, odczuwa zmęczenie i zniesmaczenie faktem, że działacze wynoszą do mediów tajemnice szatni.