Puszcza wyrosła w dziesięć lat

Do meczu zostało jeszcze kilka dni, ale już doszło do małego skandalu. Nowy właściciel Pogoni Alex Haditaghi zaproponował przeniesienie meczu do Szczecina, zaoferował pokrycie kosztów i podzielenie się zyskami, bo obiekt Pogoni jest bez porównania większy i nowocześniejszy. W Niepołomicach wielkie oburzenie sprawiła forma, w jakiej zrobił to Haditaghi. Propozycję zgłosił przez media, nawet nie kontaktując się z nikim z Puszczy. Ofertę odrzucił prezes Jarosław Pieprzyca.

– Rozmawiałem o tym krótko z prezesem i mam takie samo zdanie jak on. Takie załatwianie sprawy oznacza deprecjonowanie mniejszego klubu. To pewnie jeszcze bardziej zmobilizuje zawodników, choć i tak specjalnej mobilizacji nie trzeba, bo perspektywa gry na PGE Narodowym wystarcza. Dzisiaj jednak skupiamy się na Cracovii, bo to jest dla nas najważniejszy mecz, który może nam pomóc w zrealizowaniu celu, jakim jest utrzymanie – mówi trener Puszczy.

Drużyna z Niepołomic ciągle nie jest pewna utrzymania, ma dwa punkty przewagi nad strefą spadkową, ale dodatkowy mecz w środku tygodnia, a w perspektywie także finał, który na pewno kosztowałby sporo sił, walki o pozostanie w Ekstraklasie nie ułatwią.

– Nie boję się, że to nam przeszkodzi. To, że możemy grać w Ekstraklasie, jest czymś wspaniałym, a do problemów podchodzimy po to, żeby je rozwiązać. Dla nas półfinał PP to jest nobilitacja. Oczywiście, można narzekać, że z Cracovią gramy w sobotę, a już we wtorek z Pogonią. Można by nasz półfinał wyznaczyć na środę, skoro Pogoń gra w piątek. Będziemy mieć tylko dwa dni na przygotowanie się, ale robimy swoje. Już taki maraton jest za nami. W niedzielę graliśmy w Gdańsku, w czwartek w Warszawie na Polonii, a potem w niedzielę z Motorem Lublin. Pewnie zapłaciliśmy za to w ostatnim meczu, bo w sumie przebiegliśmy wtedy 400 km, a z samą Polonią aż 160 km. Musimy sobie poradzić na obu frontach. Jeszcze dwa, trzy lata temu tylko o takich meczach marzyliśmy – mówi trener Tułacz.

Puszcza Niepołomice: od kilku tygodni wreszcie na własnym stadionie

Dla Niepołomic mecz z Pogonią to będzie też wielkie wydarzenie, bo nareszcie od kilku tygodni Puszcza może grać na własnym obiekcie. Stadion jest ciasny, przy nowoczesnym obiekcie Pogoni wygląda bardzo skromnie, tuż za trybunami jest osiedle, ale w klubie się cieszą, bo wreszcie nie będzie trzeba wyjeżdżać do Krakowa. Kiedyś na takich obiektach grało pół Ekstraklasy, a dzisiaj to jest wyjątek. Drużyna musi się do boiska przyzwyczaić, ale jeszcze większe problemy mogą mieć goście i to może pomóc w zdobywaniu punktów.