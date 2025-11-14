Minister sportu obiecuje. Będą nowe orliki, ale też „wielkie orły”

Sportowej infrastruktury w Polsce jest za mało. Jeszcze na początku lat 90. dzieci i młodzież grały na trawnikach i dzikich boiskach, ale kiedy ta możliwość zaczęła znikać na nowych osiedlach, pojawiły się poważne problemy.

Rozwiązaniem stały się orliki, które istnieją od kilkunastu lat. Te najstarsze trzeba już remontować (w ramach prowadzonego projektu zmodernizowanych zostanie około 1000 boisk), bo są często mocno zużyte, a poza tym były budowane w starej technologii, a dziś można to zrobić lepiej, z korzyścią dla grających i środowiska. Już niedługo w całym kraju powstaną też 124 nowe boiska, a potem ruszy budowa pełnowymiarowych obiektów.

Ile orlików powstanie w Polsce?

– Nie tylko remontujemy już istniejące boiska, ale przeznaczamy 191 mln zł na nowe inwestycje w całym kraju, po to, żeby młodzi ludzie mogli realizować swoje marzenia, a do tego potrzebują dobrych warunków – mówił podczas konferencji na PGE Narodowym minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

Orliki pojawią się np. w 41 gminach, które do tej pory nie miały takich obiektów. W niektórych lokalizacjach powstaną nowe boiska, bo potrzeby są większe niż istniejąca infrastruktura. Podczas konferencji na PGE Narodowym wojewoda mazowiecki odebrał pierwszych 19 decyzji. W sumie tylko do tego województwa trafi około 30 mln zł.