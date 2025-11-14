Minister sportu obiecuje. Będą nowe orliki, ale też „wielkie orły”

Aktualizacja: 14.11.2025 20:51 Publikacja: 14.11.2025 17:40
Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki podczas konferencji prasowej na PGE Narodowym
Foto: PAP/Leszek Szymański
Sportowej infrastruktury w Polsce jest za mało. Jeszcze na początku lat 90. dzieci i młodzież grały na trawnikach i dzikich boiskach, ale kiedy ta możliwość zaczęła znikać na nowych osiedlach, pojawiły się poważne problemy.
Rozwiązaniem stały się orliki, które istnieją od kilkunastu lat. Te najstarsze trzeba już remontować (w ramach prowadzonego projektu zmodernizowanych zostanie około 1000 boisk), bo są często mocno zużyte, a poza tym były budowane w starej technologii, a dziś można to zrobić lepiej, z korzyścią dla grających i środowiska. Już niedługo w całym kraju powstaną też 124 nowe boiska, a potem ruszy budowa pełnowymiarowych obiektów.
– Nie tylko remontujemy już istniejące boiska, ale przeznaczamy 191 mln zł na nowe inwestycje w całym kraju, po to, żeby młodzi ludzie mogli realizować swoje marzenia, a do tego potrzebują dobrych warunków – mówił podczas konferencji na PGE Narodowym minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
Orliki pojawią się np. w 41 gminach, które do tej pory nie miały takich obiektów. W niektórych lokalizacjach powstaną nowe boiska, bo potrzeby są większe niż istniejąca infrastruktura. Podczas konferencji na PGE Narodowym wojewoda mazowiecki odebrał pierwszych 19 decyzji. W sumie tylko do tego województwa trafi około 30 mln zł.
Minister Rutnicki chce też, by orliki stawały się lokalnymi centrami sportowymi, gdzie będzie można nie tylko grać w piłkę, ale także uprawiać inne dyscypliny czy po prostu się pogimnastykować.
– Ze 121 orlików, które będą budowane w ramach tego projektu, 67 będzie miało dodatkową infrastrukturę – powiedział minister sportu.
Podobnie ma też być w przypadku boisk pełnowymiarowych, których w naszym kraju brakuje zarówno w małych miejscowościach, jak też w większych miastach. Ministerstwo za kilka tygodni ma ogłosić nowy projekt, a obok „orlików” w Polsce wylądują „wielkie orły”, jak powiedział minister Rutnicki.
– To był strzał w dziesiątkę. Już mamy 220 wniosków na budowę boisk. Dofinansowanie wyniesie do 4,5 mln zł i nie więcej niż 50 proc. wartości obiektu. Mamy na to przeznaczone ponad 200 mln zł. Moim celem jest, by takie boisko powstało w każdym powiecie. Skorzystają z nich m.in. małe kluby, ale też mieszkańcy w godzinach, w których boisko będzie ogólnodostępne – deklaruje minister Rutnicki.
To dobrze, bo siła sportu profesjonalnego zaczyna się od masowej aktywności fizycznej, kiedy rodzice przychodzą na boisko z dziećmi. Najpierw trzeba zbudować podstawę piramidy, żeby za jakiś czas cieszyć się z medali na igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata.
