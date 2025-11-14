Reklama
Rozwiń
Reklama

Minister sportu obiecuje. Będą nowe orliki, ale też „wielkie orły”

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłasza program budowy nowych boisk i wypełnianie białych plam na mapie Polski. Niedługo zaczną też powstawać pełnowymiarowe boiska, z których skorzystają małe kluby.

Publikacja: 14.11.2025 17:40

Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki podczas konferencji prasowej na PGE Narodowym

Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki podczas konferencji prasowej na PGE Narodowym

Foto: PAP/Leszek Szymański

Łukasz Majchrzyk

Sportowej infrastruktury w Polsce jest za mało. Jeszcze na początku lat 90. dzieci i młodzież grały na trawnikach i dzikich boiskach, ale kiedy ta możliwość zaczęła znikać na nowych osiedlach, pojawiły się poważne problemy.

Rozwiązaniem stały się orliki, które istnieją od kilkunastu lat. Te najstarsze trzeba już remontować (w ramach prowadzonego projektu zmodernizowanych zostanie około 1000 boisk), bo są często mocno zużyte, a poza tym były budowane w starej technologii, a dziś można to zrobić lepiej, z korzyścią dla grających i środowiska. Już niedługo w całym kraju powstaną też 124 nowe boiska, a potem ruszy budowa pełnowymiarowych obiektów.

Ile orlików powstanie w Polsce?

– Nie tylko remontujemy już istniejące boiska, ale przeznaczamy 191 mln zł na nowe inwestycje w całym kraju, po to, żeby młodzi ludzie mogli realizować swoje marzenia, a do tego potrzebują dobrych warunków – mówił podczas konferencji na PGE Narodowym minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

Czytaj więcej

Robert Lewandowski
Piłka nożna
Polska – Holandia. Szansa, by zostać zapamiętanym

Orliki pojawią się np. w 41 gminach, które do tej pory nie miały takich obiektów. W niektórych lokalizacjach powstaną nowe boiska, bo potrzeby są większe niż istniejąca infrastruktura. Podczas konferencji na PGE Narodowym wojewoda mazowiecki odebrał pierwszych 19 decyzji. W sumie tylko do tego województwa trafi około 30 mln zł.

Reklama
Reklama

Minister Rutnicki chce też, by orliki stawały się lokalnymi centrami sportowymi, gdzie będzie można nie tylko grać w piłkę, ale także uprawiać inne dyscypliny czy po prostu się pogimnastykować.

– Ze 121 orlików, które będą budowane w ramach tego projektu, 67 będzie miało dodatkową infrastrukturę – powiedział minister sportu.

„Wielkie orły”. Kiedy ministerstwo sportu ogłosi nowy projekt?

Podobnie ma też być w przypadku boisk pełnowymiarowych, których w naszym kraju brakuje zarówno w małych miejscowościach, jak też w większych miastach. Ministerstwo za kilka tygodni ma ogłosić nowy projekt, a obok „orlików” w Polsce wylądują „wielkie orły”, jak powiedział minister Rutnicki.

Czytaj więcej

Virgil van Dijk, kapitan i jedna z największych gwiazd reprezentacji Holandii
Piłka nożna
Holendrzy tęsknią za wielkim sukcesem. W piątek mecz z Polską o awans na mundial

– To był strzał w dziesiątkę. Już mamy 220 wniosków na budowę boisk. Dofinansowanie wyniesie do 4,5 mln zł i nie więcej niż 50 proc. wartości obiektu. Mamy na to przeznaczone ponad 200 mln zł. Moim celem jest, by takie boisko powstało w każdym powiecie. Skorzystają z nich m.in. małe kluby, ale też mieszkańcy w godzinach, w których boisko będzie ogólnodostępne – deklaruje minister Rutnicki.

To dobrze, bo siła sportu profesjonalnego zaczyna się od masowej aktywności fizycznej, kiedy rodzice przychodzą na boisko z dziećmi. Najpierw trzeba zbudować podstawę piramidy, żeby za jakiś czas cieszyć się z medali na igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Piłka Nożna Minister turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Jakub Rutnicki

Sportowej infrastruktury w Polsce jest za mało. Jeszcze na początku lat 90. dzieci i młodzież grały na trawnikach i dzikich boiskach, ale kiedy ta możliwość zaczęła znikać na nowych osiedlach, pojawiły się poważne problemy.

Rozwiązaniem stały się orliki, które istnieją od kilkunastu lat. Te najstarsze trzeba już remontować (w ramach prowadzonego projektu zmodernizowanych zostanie około 1000 boisk), bo są często mocno zużyte, a poza tym były budowane w starej technologii, a dziś można to zrobić lepiej, z korzyścią dla grających i środowiska. Już niedługo w całym kraju powstaną też 124 nowe boiska, a potem ruszy budowa pełnowymiarowych obiektów.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Moda na młodzieżówkę rośnie. Polska - Włochy: rezerwowi dali zwycięstwo, Euro coraz bliżej
Piłka nożna
Moda na młodzieżówkę rośnie. Polska - Włochy: rezerwowi dali zwycięstwo, Euro coraz bliżej
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Kylian Mbappe z Francji i Illia Zabarnyj z Ukrainy w akcji podczas meczu piłkarskiego grupy D elimin
Piłka nożna
Polska, czyli dom reprezentacji Ukrainy
Robert Lewandowski
Piłka nożna
Polska – Holandia. Szansa, by zostać zapamiętanym
Cristiano Ronaldo myśli o emeryturze. Pożegnanie z wielką sceną coraz bliżej
Piłka nożna
Cristiano Ronaldo myśli o emeryturze. Pożegnanie z wielką sceną coraz bliżej
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Robert Lewandowski
Piłka nożna
Robert Lewandowski przed meczem z Holandią. „Może czasem brakowało mi empatii, ale serca nigdy”
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama