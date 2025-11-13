Polska, czyli dom reprezentacji Ukrainy

Aktualizacja: 14.11.2025 05:30 Publikacja: 13.11.2025 23:43
Kylian Mbappe z Francji i Illia Zabarnyj z Ukrainy w akcji podczas meczu piłkarskiego grupy D eliminacji Mistrzostw Świata FIFA 2026
Foto: PAP/EPA, CHRISTOPHE PETIT TESSON
Od czasu rosyjskiej inwazji reprezentacja Ukrainy nie może grać we własnym kraju. Trudno sobie wyobrazić, by jakakolwiek drużyna przyjechała na mecz do Kijowa. Nawet w leżącym niedaleko polskiej granicy Lwowie, na który spadają rosyjskie rakiety, nie jest bezpiecznie.
Chociaż rozgrywki ligowe w kraju się toczą, to ukraińska reprezentacja i tamtejsze kluby w europejskich pucharach muszą grać za granicą. Co zrozumiałe, wybór pada na Polskę, bo tu jest blisko, nie brakuje nowoczesnych stadionów i nawet ukraińskich kibiców. Swoją bazę treningową w Legia Training Center założył Szachtar Donieck, który mecze pucharowe rozgrywał przy Łazienkowskiej, a teraz w roli gospodarza występuje na stadionie Wisły Kraków. Stałym gościem na stadionie Motoru Lublin jest z kolei Dynamo Kijów.
Tak samo jest z reprezentacją, która – mimo wojny – walczy o awans na najważniejsze piłkarskie imprezy i regularnie gości na polskich stadionach. Najczęściej wybór naszych wschodnich sąsiadów padał na Wrocław, choćby z tego powodu, że mieszka tam bardzo dużo Ukraińców, więc o frekwencję nie trzeba się martwić. Na Dolnym Śląsku piłkarze Ukrainy grali m.in. z Anglikami w eliminacjach do Euro 2024 i niedawno z Francją, walcząc o punkty w kwalifikacjach do mistrzostw świata.
Czytaj więcej
W piątek Polska – Holandia na PGE Narodowym. Mecz, który może zagwarantować naszej drużynie co na...
W październiku zdarzyło im się jednak występować na obiekcie Cracovii, gdzie pokonali 2:1 Azerbejdżan i przygotowali efektowną oprawę, jako formę podziękowania dla Polaków za gościnę.
Kiedy walczyli z Włochami o przepustkę na ostatnie Euro, sam mecz rozgrywali w Leverkusen, ale zgrupowanie zorganizowali w Gdańsku, gdzie zagrali nawet zamknięty sparing z drużyną Lechii. Tamto spotkanie w Niemczech pozostawiło niesmak. W ostatniej minucie należał się Ukraińcom karny, a zwycięstwo dałoby im awans, ale sędzia nie podbiegł nawet do monitora, żeby sprawdzić, czy Bryan Cristante faulował Mychajła Mudryka.
Teraz Ukraińcy postawili na Warszawę, a konkretnie na stadion Legii. To tutaj podejmą w niedzielę Islandczyków, walcząc o drugie miejsce w grupie i udział w barażach do przyszłorocznego mundialu.
Wiadomo już, że pierwszego miejsca nie zajmą. Mieliby na to szansę, jeśli wygraliby z Francją, ale klęska 0:4 przekreśliła nadzieje. W pierwszej połowie drużyna Serhija Rebrowa trzymała się jeszcze dzielnie i skutecznie rozbijała niemrawe ataki Francuzów, którzy rzadko strzelali na bramkę Anatolija Trubina.
Czytaj więcej
Holendrzy, z którymi Polacy zmierzą się w piątek na PGE Narodowym, mogą już w tym tygodniu zakwal...
Po przerwie obraz gry zmienił się o 180 stopni. Zaczęło się jeszcze obiecująco dla Ukraińców, którzy mieli nadzieję na rzut karny po zagraniu Dayota Upamecano, ale VAR przesądził, że faulu nie było. Chwilę później piłkarze Rebrowa już przegrywali po rzucie karnym, wykorzystanym przez Kyliana Mbappe.
Potem było już tylko gorzej dla Ukraińców, bo Francuzi nie zwalniali tempa. Kolejne gole strzelali Michael Olise, Mbappe i Hugo Ekitike, który był dla rywali zdecydowanie za szybki. Gospodarze mogli wygrać jeszcze wyżej, ale kilku doskonałych okazji nie wykorzystali.
Zwycięstwo drużyny Didiera Deschampsa dało jej przepustkę na mundial i spowodowało, że w niedzielę Ukraińcy muszą wygrać z Islandią, żeby zająć drugie miejsce w Grupie D. Co ciekawe, jeśli nasi wschodni sąsiedzi dostaną się do baraży, to mogą w nich trafić na Polskę. Co więcej, możliwy jest scenariusz, w którym biało-czerwoni zagraliby w Warszawie w charakterze gości.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Od czasu rosyjskiej inwazji reprezentacja Ukrainy nie może grać we własnym kraju. Trudno sobie wyobrazić, by jakakolwiek drużyna przyjechała na mecz do Kijowa. Nawet w leżącym niedaleko polskiej granicy Lwowie, na który spadają rosyjskie rakiety, nie jest bezpiecznie.
Chociaż rozgrywki ligowe w kraju się toczą, to ukraińska reprezentacja i tamtejsze kluby w europejskich pucharach muszą grać za granicą. Co zrozumiałe, wybór pada na Polskę, bo tu jest blisko, nie brakuje nowoczesnych stadionów i nawet ukraińskich kibiców. Swoją bazę treningową w Legia Training Center założył Szachtar Donieck, który mecze pucharowe rozgrywał przy Łazienkowskiej, a teraz w roli gospodarza występuje na stadionie Wisły Kraków. Stałym gościem na stadionie Motoru Lublin jest z kolei Dynamo Kijów.
W piątek Polska – Holandia na PGE Narodowym. Mecz, który może zagwarantować naszej drużynie co najmniej baraże d...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament współczesnego podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Cristiano Ronaldo ogłosił, że przyszłoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku będzie jego ostatnim wielkim turn...
Holandia to drużyna dobrze zorganizowana w obronie. Nie jest łatwo stworzyć sytuacje pod jej bramką. To dla nas...
Holendrzy, z którymi Polacy zmierzą się w piątek na PGE Narodowym, mogą już w tym tygodniu zakwalifikować się na...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Zwolnienie Edwarda Iordanescu nic nie dało. Legia jak nie wygrywała, tak nie wygrywa. Władze klubu szukają trene...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas