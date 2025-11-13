Polska, czyli dom reprezentacji Ukrainy

Od czasu rosyjskiej inwazji reprezentacja Ukrainy nie może grać we własnym kraju. Trudno sobie wyobrazić, by jakakolwiek drużyna przyjechała na mecz do Kijowa. Nawet w leżącym niedaleko polskiej granicy Lwowie, na który spadają rosyjskie rakiety, nie jest bezpiecznie.

Chociaż rozgrywki ligowe w kraju się toczą, to ukraińska reprezentacja i tamtejsze kluby w europejskich pucharach muszą grać za granicą. Co zrozumiałe, wybór pada na Polskę, bo tu jest blisko, nie brakuje nowoczesnych stadionów i nawet ukraińskich kibiców. Swoją bazę treningową w Legia Training Center założył Szachtar Donieck, który mecze pucharowe rozgrywał przy Łazienkowskiej, a teraz w roli gospodarza występuje na stadionie Wisły Kraków. Stałym gościem na stadionie Motoru Lublin jest z kolei Dynamo Kijów.

Gdzie gra reprezentacja Ukrainy?

Tak samo jest z reprezentacją, która – mimo wojny – walczy o awans na najważniejsze piłkarskie imprezy i regularnie gości na polskich stadionach. Najczęściej wybór naszych wschodnich sąsiadów padał na Wrocław, choćby z tego powodu, że mieszka tam bardzo dużo Ukraińców, więc o frekwencję nie trzeba się martwić. Na Dolnym Śląsku piłkarze Ukrainy grali m.in. z Anglikami w eliminacjach do Euro 2024 i niedawno z Francją, walcząc o punkty w kwalifikacjach do mistrzostw świata.

W październiku zdarzyło im się jednak występować na obiekcie Cracovii, gdzie pokonali 2:1 Azerbejdżan i przygotowali efektowną oprawę, jako formę podziękowania dla Polaków za gościnę.