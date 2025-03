Zgrupowanie reprezentacji. Odzyskać zaufanie kibiców

Probierz powołaniami nie zaskoczył. Postawił na sprawdzone nazwiska. Przekonał się też wreszcie do Matty’ego Casha, który wraca do kadry po rocznej przerwie. Ostatnio wystąpił w półfinale baraży o Euro 2024 (5:1 z Estonią). Później zmagał się z kłopotami zdrowotnymi, ale stał się ważną postacią Aston Villi, która awansowała właśnie do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Kontuzja wykluczyła ze zgrupowania Piotra Zielińskiego, ale w wysokiej formie przyjedzie Robert Lewandowski. W listopadzie go zabrakło ze względu na uraz pleców. Kapitanowi reprezentacji zależeć powinno szczególnie, bo gra o swój ostatni mundial.

– Czuję, że mam siłę, by pomóc tej drużynie zarówno na boisku, jak i poza nim. Chcę być jej częścią podczas eliminacji mistrzostw świata. A potem? Zobaczymy – mówił w rozmowie z „The Athletic”.

Ewentualne niepowodzenie może przyspieszyć jego pożegnanie z zespołem, ale nie z futbolem. W Barcelonie pozostanie co najmniej do czerwca 2026 roku, a niewykluczone, że sezon dłużej. Chciałby poczuć jeszcze smak zwycięstwa w Lidze Mistrzów.

Warszawa i Chorzów

Polacy zaczynają eliminacje na PGE Narodowym, choć jeszcze kilka tygodni temu istniały obawy, że ze względu na wysokie koszty wynajmu stadionu reprezentacja przeniesie się ze stolicy na Stadion Śląski w Chorzowie.