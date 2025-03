Piłkarze Goncalo Feio mogli prowadzić już kilka chwil wcześniej. Rafał Augustyniak po dośrodkowaniu z rzutu rożnego trafił w słupek, a Marc Gual – gra w ataku, bo Legia wciąż lepszego napastnika nie znalazła – z bliska uderzył wysoko nad bramką. To były najlepsze minuty gospodarzy. Warszawiacy później też szukali swoich szans, ale wraz z upływem meczu tempo oraz skłonność do ryzyka po obu stronach boiska malały, co skończyło się dogrywką.

Losy awansu w 108. minucie rozstrzygnął Gual. Hiszpan wpadł w pole karne po podaniu Maxiego Oyedele i uderzył źle, bo w środek bramki, ale strzał był na tyle mocny, a mokra od deszczu piłka tak śliska, że bramkarz Jacob Karlstrom przepuścił ją między nogami. Więcej goli nie padło, były za to nerwy i czerwone kartki – dla Kristiana Eriksena oraz siedzącego na ławce Artura Jędrzejczyka.

Ranking UEFA. Legia i Jagiellonia znów zagrały dla Polski

Polskie kluby wykorzystały to, że UEFA wreszcie uszyła rozgrywki na naszą miarę. Liga Konferencji to faktycznie trzeci szczebel europejskiej rywalizacji – zwłaszcza po ostatniej reformie. Uczestników Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy mamy dziś przecież więcej, niż rok wcześniej, a zniknął ponadto „spadochron”, dzięki któremu jeszcze w poprzednim sezonie z rundy grupowej LE do fazy play-off LKE przedostały się silne Olympiakos Pireus czy Ajax Amsterdam.

Efekt jest taki, że Legia w drodze do ćwierćfinału trafiła na jedną drużynę z ligi czołowej „dziesiątki” rankingu UEFA (hiszpański Betis), a Jagiellonia – dwie (czeska Mlada Bolesław, belgijski Cercle Brugge). Nową formułę wykorzystały zresztą nie tylko zespoły PKO BP Ekstraklasy, skoro w grze o wyjazd na finał do Wrocławia (28 maja) są również NK Celje oraz Djurgardens IF.