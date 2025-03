Nową umowę może też dostać Szczęsny, choć nie wiadomo, jaka będzie jego rola w zespole, gdy do zdrowia wróci Ter Stegen. Nie zmienia to faktu, że pisze historię niezwykłą. Jeszcze pół roku temu był przecież na emeryturze, gdy na boczny tor odstawił go Juventus. Niebawem pierwszy raz w karierze może awansować do półfinału Ligi Mistrzów, a drużyny z Turynu już w rozgrywkach nie ma.

Liga Mistrzów. Barcelona zagrała z Benfiką dla lekarza Carlesa Minarro

Katalończycy zagrali z Benfiką dla Carlesa Minarro, czyli klubowego lekarza, który zmarł w sobotę przed meczem ligowym z Osasuną. Piłkarze dowiedzieli się o tym w szatni od prezesa Joao Laporty. 53-latek podobno doznał zawału podczas sjesty, po obiedzie z zespołem. Wcześniej zdążył jeszcze zalecić Flickowi, aby dał odpocząć Lewandowskiemu, który nie był fizycznie gotowy do gry.

Spotkanie przełożono, niedzielny trening – a także wtorkowe spotkanie – poprzedziła minuta ciszy. UEFA zgodziła się też, aby w konferencji przed meczem udział wziął jedynie Flick. Minarro pracował w klubie przez siedem lat i choć był to jego pierwszy sezon z seniorami, to zyskał sympatię i uznanie. Jego śmierć dotknęła zwłaszcza Gaviego oraz Daniego Olmo, którego ojciec był jego przyjacielem.

Barcelona podjęła Benfikę w okolicznościach smutnych, ale dla gospodarzy wieczór zakończył się radością. Wygrali pewnie i zasłużenie. Druga połowa nie była już tak porywająca, jak pierwsza. Zawodnicy Flicka zdjęli nogę z gazu i skupiali się raczej na tym, żeby odbierać tlen rywalom, a nie forsować tempo, jakby świadomi, że już w niedzielę czeka ich mecz na szczycie LaLiga z Atletico.

Katalończycy w ćwierćfinale Ligi Mistrzów – 8/9 i 15/16 kwietnia – zmierzy się ze zwycięzcą dwumeczu Borussia Dortmund – OSC Lille (pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1:1, rewanż w środę o 20.45) i będzie faworytem. Później, w ewentualnym półfinale, zespół Flicka mógłby zagrać z Bayernem Monachium, Bayerem Leverkusen, Feyenoordem Rotterdam lub Interem Mediolan.