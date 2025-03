Dramat w tle. Dlaczego przełożono mecz Barcelona - Osasuna?

Był prawą ręką doktora Ricarda Pruny. Pomagał Markowi-Andre ter Stegenowi w leczeniu poważnej kontuzji kolana. Kiedy niedawno Gavi doznał wstrząśnienia mózgu, przekonał go do opuszczenia murawy. Młody pomocnik chciał pozostać na boisku, ale nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, jaki jest dzień tygodnia i która godzina.

Zmarł lekarz Barcelony. Tuż przed śmiercią rozmawiał z Robertem Lewandowskim

W sobotę doktor zdążył jeszcze porozmawiać z Robertem Lewandowskim i zalecił mu odpoczynek. Polski napastnik miał zbierać siły na wtorkowy rewanż z Benficą w 1/8 finału Ligi Mistrzów i nie znalazł się w kadrze na mecz z Osasuną.

Flick zamierzał wystawić tylko sześciu zawodników, którzy w środę zagrali w Lizbonie (1:0): Wojciecha Szczęsnego, Julesa Kounde, Pau Cubarsiego, Lamine Yamala, Daniego Olmo i Raphinhę.

Awans do ćwierćfinału Champions League to teraz cel numer jeden. Wiadomo już jednak, że nawet w przypadku sukcesu będzie to dla Barcelony smutny wieczór.