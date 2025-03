Michel Platini i Sepp Blatter. Dlaczego FIFA zapłaciła Francuzowi 2 mln franków szwajcarskich?

Oskarżeni zapewniają, że na wynagrodzenie tak naprawdę umówili się wtedy ustnie. Kiedy Blatter zapytał o pensję, Platini miał odpowiedzieć: „Milion rocznie, w jakiejkolwiek walucie zechcesz. Peso, liry, ruble, marki… Sam zdecyduj”, bo podobno lubi okrągłe sumy. Dokładnie o milion rocznie – jak przypomniała później „L'Equipe” - poprosił przecież w 1979 roku także AS Saint-Etienne.

Klub część pensji przekazywał wtedy piłkarzom pod stołem, co zakończyło się procesem, grzywnami oraz karami w zawieszeniu. Także dla Platiniego. Nikt nie uwierzył w jego deklarowaną ignorancję, skoro ojciec piłkarza wykładał matematykę, a on sam studiował rachunkowość.

2 mln franków szwajcarskich dostał Michel Platini od FIFA w 2011 roku

FIFA w latach 1998-02 miała więc płacić Francuzowi milion rocznie, choć Blatter i Platini w 1999 roku na papierze – według autora „The Fall of the House of FIFA” Davida Conna ołówkiem – zapisali 300 tys., bo tyle zarabiał wówczas sekretarz generalny. Resztę, już na postawie umowy ustnej, miał dostać, gdy FIFA odzyska płynność finansową po bankructwie agencji ISL.

Platini faktycznie pracował: doradzał oraz opiekował się programem rozwojowym GOAL. Zarabiał zgodnie z umową pisemną, o pozostałą część wypłaty upomniał się dopiero w lutym 2010 roku – podobno gdy dowiedział się o trzymilionowej odprawie, którą miał dostać w ramach ugody dyrektor wykonawczy Jerome Champagne.

- To mnie rozzłościło. Uznałem, że FIFA najwyraźniej ma już środki – wyjaśniał, choć wiadomo, że miała je także wcześniej. Przekonywał również, że nie ma na punkcie pieniędzy żadnej obsesji, bo tych mu przecież nie brakuje. Zaprosił nawet dziennikarza „Le Monde” do domu i poradził, aby o swój stosunek do finansów zapytał jego żonę, która miała tylko przewrócić oczami.