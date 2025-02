Kupmy sobie klub. Gwiazdy futbolu inwestują

Zaczął budować od zera Inter Miami, czyli ekipę, w której grają dziś Leo Messi, Luis Suarez czy Sergio Busquets, a trenerem od niedawna jest inny były zawodnik Barcelony – Javier Mascherano.

Może dołączyłby do nich Gerard Pique, gdyby nie fakt, że sam stał się biznesmenem i za pośrednictwem swojej firmy Kosmos Holding nabył już dwa małe kluby występujące w niższych ligach hiszpańskich: FC Andorra i Gimnastic Manresa.

Vincent Kompany – były lider reprezentacji Belgii, a teraz trener Bayernu Monachium – kupił kiedyś klub siostrze. Po transakcji uczynił ją prezesem trzecioligowego FC Bleid. – Wychowałem się w Brukseli. Chciałbym dać szansę belgijskiej młodzieży, która ma spory potencjał – tłumaczył.

Beckham nie ukrywa, że prowadzenie klubu to dla niego misja. – To jest moje dziedzictwo, moje dziecko. W ten sposób chcę odwdzięczyć się za to, co sport dał mi przez lata kariery – przekonywał, choć zwykle silniejsze od względów sentymentalnych są te finansowe.