Przybył, zobaczył, zwyciężył. Vinicius Junior z nagrodą FIFA dla Piłkarza Roku

Swoją krucjatę Vinicius kontynuował we wtorkowy wieczór na scenie w Dausze, gdzie odebrał nagrodę światowej federacji (FIFA).

- Kiedy byłem mały i grałem boso na ulicach Sao Goncalo, wydawało się to niemożliwe, by tu dotrzeć. Widziałem biedę i przestępczość, a jednak teraz jestem tutaj - opowiadał, a potem w mediach społecznościowych napisał: “Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Dziś zwracam się do chłopca, który widział, jak wielu jego idoli podnosiło trofeum. Teraz nadszedł jego czas. Czas powiedzieć... jestem najlepszy na świecie. Ciężko o to walczyłem. Próbowali mnie zniszczyć, umniejszyć moje zasługi, ale nikt nie będzie mi mówił, co mam robić i jak się zachowywać”.

Vinicius Junior. Z faweli na salony

Mógłby być wzorem dla dzieciaków, bo wychował się w fawelach na przedmieściach Rio de Janeiro, wyrwał z nędzy, wszedł na futbolowy szczyt i został milionerem. Angażuje się w działalność charytatywną (jest ambasadorem dobrej woli UNESCO ds. edukacji dla wszystkich), ale wciąż zachowuje się jak kapryśny i krnąbrny chłopak, który musi bić się z całym światem. Prowokuje rywali i kibiców, jest wygwizdywany na prawie wszystkich hiszpańskich stadionach (zresztą w Europie też), musi wysłuchiwać małpich odgłosów, grożono mu nie raz śmiercią.

Rok temu przed derbami Madrytu, na moście nieopodal ośrodka treningowego Realu, kibice Atletico wywiesili kukłę ubraną w koszulkę Viniciusa. Towarzyszył jej transparent: “Madryt nienawidzi Realu”.

Takie skandaliczne incydenty nie odbierają jednak Viniciusowi ochoty do gry. Zastraszyć go ciężko. Wytatuował sobie sentencję “Dopóki kolor skóry będzie ważniejszy od błysku w oczach, będzie trwała wojna”.