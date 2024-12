Arabia Saudyjska organizatorem mundialu. Kosztowna zabawa na pustyni (WIDEO)

Czytaj więcej Piłka nożna Borussia Dortmund - Barcelona. Robert Lewandowski przyjeżdża do Łukasza Piszczka Mecz w Dortmundzie to hit środy w Lidze Mistrzów. Borussia i Barcelona są w czołówce tabeli i mogą zrobić kolejny krok w stronę awansu do fazy pucharowej.

Mundial 2034. Znów zimą

Jeszcze więcej emocji wywołuje przyznanie mundialu Arabii Saudyjskiej. Nie tylko dlatego, że znów będzie trzeba postawić na głowie kalendarz, bo na grę w tradycyjnym terminie – na przełomie czerwca i lipca – będzie za gorąco. W listopadzie i grudniu, czyli w czasie gdy w 2022 roku odbywał się turniej w Katarze, wypadnie wówczas ramadan, więc pojawiły się przecieki, że piłkarze mogliby rywalizować o Puchar Świata w styczniu i lutym. To z kolei groziłoby jednak kolizją z zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Salt Lake City.

Niesmak budzi kwestia łamania praw człowieka, torturowania więźniów politycznych, wojny w Jemenie. Saudyjczycy zrobili wiele, by wybielić swój wizerunek. W sportwashing wpompowali fortunę. Ściągnęli do siebie już wielkie gale bokserskie, Rajd Dakar i wyścigi Formuły 1. Kupili sobie klub Premier League Newcastle United, a do swojej ligi sprowadzili gwiazdy futbolu z Cristiano Ronaldo, Karimem Benzemą i Neymarem na czele. Pozwolili kobietom wejść na stadiony i jeździć samochodami.

Stworzyli pozory cywilizacji i sypnęli petrodolarami, by otrzymać wymarzoną zabawkę. Organizowali już wiele sportowych wydarzeń, ale to mundial ma być perłą w koronie.

Zorganizować go chcą na 15 stadionach, 11 z nich zostanie wybudowanych od nowa – aż pięć z nich w Rijadzie, w tym ten największy z trybunami na ponad 90 tys. kibiców, który będzie areną meczu otwarcia i finału. Pozostałe powstaną w Dżuddzie, Al-Chubar, Abha i w nieistniejącym jeszcze mieście Neom w północno-zachodniej części kraju, które ma być zasilane wyłącznie energią odnawialną – generowaną głównie ze źródeł wiatrowych i słonecznych. Dostęp na obiekt, położony na wysokości 350 m nad ziemią, będzie możliwy tylko za pośrednictwem szybkich wind i autonomicznych pojazdów.

W Neom ma powstać także międzynarodowe lotnisko, które będzie obsługiwać 12 mln gości rocznie. Inne porty zostaną rozbudowane, by w 2034 roku przyjąć miliony kibiców z całego świata. Wyzwanie jest ogromne, skoro będzie to pierwszy mundial z udziałem aż 48 zespołów organizowany przez jeden kraj.