Kiedy losowanie eliminacji MŚ 2026? Z kim może zagrać Polska?

Eliminacje MŚ 2026. Ile zespołów z Europy awansuje na mundial?

Bezpośredni awans na mundial w Ameryce Północnej i Środkowej wywalczą z Europy tylko triumfatorzy 12 grup. Zespoły, które zajmą drugie miejsca oraz cztery z najlepszym rankingiem w Lidze Narodów przystąpią do dwustopniowych baraży. Na mistrzostwach wystąpi 16 reprezentacji ze Starego Kontynentu.

Eliminacje rozpoczną się już w marcu przyszłego roku i niewykluczone, że wtedy pierwsze mecze rozegra kadra Polski. We wrześniu do walki o mundial przystąpią najlepsze drużyny z Ligi Narodów, które do czerwca grają o zwycięstwo w tych rozgrywkach.

Podział na koszyki eliminacji Mistrzostw Świata 2026

Koszyk 1: Francja, Hiszpania, Anglia, Portugalia, Holandia, Belgia, Włochy, Niemcy, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Austria

Koszyk 2: Ukraina, Turcja, Szwecja, Walia, Polska, Węgry, Serbia, Grecja, Rumunia, Norwegia, Słowacja, Czechy

Koszyk 3: Szkocja, Słowenia, Irlandia, Albania, Macedonia Północna, Gruzja, Finlandia, Islandia, Irlandia Północna, Izrael, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra