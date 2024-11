Football Video Support, czyli VAR dla trenerów

Szkoleniowiec zgłasza „challenge” kręcąc palcem w powietrzu. Potem powinien wręczyć kartkę z wnioskiem o zmianę decyzji sędziemu technicznemu. Musi zaznaczyć, jakiego dokładnie boiskowego zdarzenia dotyczy jego prośba.

Wniosków o rozpatrywanie spornej sytuacji nie można mnożyć w nieskończoność. Trener ma prawo do dwóch „challengów”. Jeśli się pomyli, to wtedy każdorazowo traci swoje prawo do weryfikacji, aż do wyczerpania limitu, ale w przypadku prawidłowej oceny zachowuje dotychczasową liczbę zgłaszania wniosków.

Jakie są wady systemu Football Video Support?

Największą słabością FVS jest to, co jest też paradoksalnie jego zaletą. To w przeciwieństwie do VAR tani system, bo niepotrzebni są dodatkowi sędziowie, którzy analizują sytuację. Dokonywałby tego jedynie główny arbiter w specjalnej przygotowanej dla siebie strefie powtórek (RRA, od Referee Review Area).

Ale liczba kamer jest ograniczona, nagrania nie będą zawsze dobrej jakości, nie uwzględniają wszystkich kątów widzenia itp. Sędzia więc może uznać, że powtórki nie są zbyt dokładne i wtedy nie zmienia swojej decyzji. Szef Komisji Sędziów FIFA, były włoski sędzia Pierluigi Colina, podkreśla więc, że VS nie zastąpi VAR. – Ten system z racji mniejszej liczby kamer nie pokazuje tego, co pokazuje VAR – mówi.

Co dalej z VAR-em?

FIFA zaznacza, że cały czas pracuje nad tym, aby udoskonalić VAR, który po latach od wprowadzenia cieszy się coraz większą popularnością. Stosuje go już 65 federacji narodowych.