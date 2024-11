Lech był konkretny i skuteczny, ale o grze Legii też można było powiedzieć sporo dobrego. Goście z Warszawy jeszcze w pierwszej połowie wyrównywali dwa razy – najpierw szybką akcję wykończył Hiszpan Marc Gual. Tuż przed przerwą Legia wyrównała po skutecznym rzucie karnym Rafała Augustyniaka, podyktowanym po analizie powtórki wideo przez sędziego Szymona Marciniaka (zagranie piłki ręką przez zawodnika Lecha po rzucie rożnym Legii).

Legia trzy razy na deskach, Lech na szczycie tabeli Ekstraklasy

Po przerwie skuteczny był już tylko Lech, który do szybkiej i kombinacyjnej gry dołożył większą uważność w obronie. Dwa z trzech goli po przerwie strzelił Portugalczyk Afonso Sousa, kolejny z zawodników odbudowanych przez duńskiego trenera Lecha. Na listę strzelców wpisał się też kapitan i symbol Lecha Poznań ostatnich lat, Szwed Mikael Ishak, który w ostatnich dniach przedłużył umowę z klubem do 2027 roku.

Triumf 5:2 to dla Lecha to najwyższa wygrana z Legią w historii (wcześniej wygrywał z nią 4:1 – w 1949 r. w lidze i w 2016 r. w Superpucharze Polski). Kibice, których na stadion w Poznaniu przyszło ponad 40 tys., mogą więc do jutra świętować nie tylko odzyskanie niepodległości i imieniny ul. Święty Marcin.

Lech Poznań – Legia Warszawa 5:2 (2:2)

Gole: