Liga Mistrzów. Co warto obejrzeć w czwartej kolejce?

Faza ligowa nowej Ligi Mistrzów dotrze we wtorek i w środę do półmetka. Na razie najlepiej radzą sobie w niej drużyny z Anglii.

Tabelę z kompletem zwycięstw (9 pkt) otwierają Aston Villa i Liverpool. Na podium jest także Manchester City (7 pkt), ale kroku dotrzymują mu zespoły z Francji - Monaco i rewelacyjny Brest (7 pkt).

Real Madryt - Milan. Starcie wagi ciężkiej imienia Carlo Ancelottiego

Spotkają się dwie najbardziej utytułowane drużyny w Europie. Real w najważniejszych klubowych rozgrywkach triumfował 15 razy, Milan – siedem. To będzie szczególny wieczór zwłaszcza dla Carlo Ancelottiego, który jest legendą mediolańskiego zespołu. Zdobywał z nim najcenniejsze trofeum jako piłkarz i trener, ale teraz z równie wielkimi sukcesami prowadzi Real. Aż trudno w to uwierzyć, ale od poprzedniego meczu Królewskich z Milanem minęło już 14 lat, dlatego tym bardziej warto usiąść we wtorek przed telewizorem.

Liverpool - Bayer Leverkusen. Sentymentalna podróż Xabiego Alonso

Mecz lidera Premier League z mistrzem Niemiec łączy postać Xabiego Alonso. Trener Bayeru Leverkusen spędził jako piłkarz na Anfield pięć lat, z Liverpoolem wygrywał Ligę Mistrzów w 2005 roku. Bask był poważnym kandydatem do zastąpienia Juergena Kloppa, ale nie chciał zostawiać Bayeru. Liverpool przejął Arne Slot i pod wodzą Holendra zespół wygrał 13 z 15 meczów. Jest także jedną z dwóch drużyn - obok Aston Villi - które w nowej Champions League nie straciły jeszcze punktu.