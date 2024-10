Bayern przylatuje do Barcelony. Katalończycy nie planują zemsty za 2:8

Bolesna porażka Barcelony z Bayernem. Rozprawić się z demonami

Bayern to koszmar Barcelony. Wygrał z nią dziesięć z 13 spotkań Ligi Mistrzów. Wprowadził w kompleksy, rozbijając w ćwierćfinale w 2020 roku. Porażka 2:8 ciągnie się za Katalończykami do dziś, choć od tego czasu obie drużyny rozegrały już cztery mecze – wszystkie zakończyły się jednak zwycięstwami Bawarczyków, a Barcelona nie była w stanie strzelić nawet gola.

Bayern podgrzał atmosferę, publikując nagranie z najlepszymi momentami z poprzednich meczów, ale to Katalończycy mają teraz dwa poważne asy w rękawie. Nikt nie zna tak dobrze rywali jak trener Hansi Flick, który we wspomnianym pandemicznym roku poprowadził ich do triumfu w Champions League (obecny trener Bawarczyków Vincent Kompany stawia go w jednym rzędzie z Pepem Guardiolą i Juppem Heynckesem), a Lewandowski udowadnia, że w wieku 36 lat można wciąż świetnie bawić się grą w piłkę.

– Nie jestem osobą, która żyje przeszłością. Liczy się tu i teraz – podkreśla Flick i dodaje: – Bayern gra doskonały, odważny futbol. Na razie mamy w głowach tylko ten mecz. Na myślenie o El Clasico przyjdzie czas.

Barcelonę w ciągu trzech dni czekają dwa najważniejsze starcia jesieni, bo w sobotę zmierzy się w Madrycie z Realem. Może przybliżą nas do odpowiedzi na pytanie, czy katalońską ekipę stać nie tylko na odzyskanie tytułu w Hiszpanii, ale także wreszcie na spektakularny sukces w Europie.

Kto będzie bramkarzem Barcelony w meczu z Bayernem?

– Naszym celem jest zdobycie jak największej liczby trofeów, ale nie traktujemy tego spotkania jako okazji do zemsty – zaznacza Raphinha.