Robert Lewandowski znów lepszy od Gerda Muellera, Barcelona rozbiła Sevillę

Barcelona już do przerwy uzyskała tak ogromną przewagę, że po godzinie gry Hansi Flick mógł zdjąć z boiska zarówno Lewandowskiego, jak i Raphinhę. Odpoczynek się przyda, bo już w środę Katalończycy podejmą Bayern w Lidze Mistrzów, a trzy dni później zmierzą się w Madrycie z Realem.

Barcelona - Sevilla. Wojciech Szczęsny na ławce rezerwowych

Z polskiego punktu widzenia do pełni szczęścia brakowało tylko debiutu Wojciecha Szczęsnego. Już w sobotę było wiadomo, że na ten moment trzeba będzie jeszcze poczekać. Trener Flick przyznał, że - choć jest zadowolony z Polaka - nie planuje dokonywać zmiany w bramce.

W niedzielę bronił więc Inaki Pena i to on ma się znaleźć w wyjściowej jedenastce również w środę, gdy do Barcelony przyleci Bayern. Czy to oznacza, że Szczęsnemu przejdzie koło nosa także El Clasico? Jeśli Pena nie da powodu, by go zmieniać, to trudno przypuszczać, by Polak dostał szansę od razu w tak ważnym meczu.