Robert Lewandowski wiecznie młody. Czy znów będzie robił dobrą minę do złej gry?

Polska – Portugalia. Michał Probierz odmładza reprezentację

Przyjechał na poprzednie zgrupowanie zadowolony i jako kawaler "Orderu Uśmiechu" opowiadał o towarzyszącej mu pogodzie ducha. Zaburzyć mogły go mecze ze Szkocją (3:2) oraz Chorwacją (0:1), które nie podniosły poziomu zaufania do drużyny narodowej. Probierza na razie chwalimy za odwagę głównie w momencie ogłaszania składu, ale podczas samego meczu gry w piłkę wciąż jest za mało.

To nie zmienia kierunku, w którym patrzą wspólnie kapitan oraz selekcjoner. - Nie możemy się bać. Życzę sobie oraz drużynie, żeby polotu było jak najwięcej – mówi Lewandowski. - Nawet z Portugalią chcemy grać ofensywnie – dodaje Probierz. Nie otoczy raczej napastnika takim gronem genialnych dzieciaków, jakich ma w Barcelonie Flick, ale wysyła na boisko zawodników, którzy chcą grać w piłkę, a nie tylko za nią biegać, więc po raz pierwszy za jego kadencji w domu został Bartosz Slisz.

Selekcjoner w ciągu roku negatywnie zweryfikował także Tomasza Kędziorę, Pawła Bochniewicza, Matty'ego Casha, Patryka Dziczka, Pawła Wszołka czy Karola Struskiego. Żaden nie odgrywał jednak w jego drużynie tak fundamentalnej roli, jak Slisz, który – aż do Euro 2024 – wszystkie mecze o stawkę zaczynał w podstawowym składzie. Drużyna potrzebuje jednak innych piłkarzy.

Wystarczyło 100 minut spędzonych na boisku w meczach z Pogonią Szczecin (0:1) oraz Górnikiem Zabrze (1:1), żeby powołanie dostał 19-letni Maxi Oyedele. - Znam go z reprezentacji młodzieżowej i wierzę z tego chłopaka. Ma to, co staram się wpajać każdemu piłkarzowi, żeby już pierwszym przyjęciem starał się otwierać grę do przodu – wyjaśnia Probierz.

Dlaczego Kamil Grabara nie gra w reprezentacji Polski?

Liga Narodów to w życiu kadry czas poszukiwań: tożsamości oraz nowych piłkarzy. Szansę debiutu dostanie więc także Michael Ameyaw, a powrotu – Bartosz Kapustka. Kontuzje zabrały szansę na występ Kacprowi Kozłowskiemu oraz Mateuszowi Skrzypczakowi. Uraz sprawił, że na zgrupowanie nie przyleciał także trzeci bramkarz Bartłomiej Drągowski, którego zastąpił Kacper Trelowski i to decyzja, która okazała się paliwem do kontrowersji, choć Probierz podkreśla: - Wzięliśmy go do treningu.