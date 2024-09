- Oczywiście, że chcielibyśmy wygrywać każdy mecz, bo w tym celu wychodzi się na boisko. Ale będzie możliwość spróbowania różnych elementów i zawodników. Tym bardziej, że trzeba podać rękę piłkarzom, którzy mają kłopoty w klubach lub odnieśli kontuzję w kadrze. Takim jak Jakub Moder czy Kacper Urbański. W dodatku mecze staną się okazją do wyłonienia bramkarza nr 1. Po rezygnacji Wojciecha Szczęsnego pierwszy raz mamy sytuację, w której kilku bramkarzy aspiruje do koszulki po nim, z równymi szansami. Tyle, że ich staż w reprezentacji jest nieduży. Łukasz Skorupski rozegrał jedenaście meczów, Bartłomiej Drągowski dwa, a Marcin Bułka jeden. W porównaniu z 84 meczami Wojtka Szczęsnego to niewiele - mówi selekcjoner.

Order Uśmiechu dla Roberta Lewandowskiego

Postać nieobecnego pierwszy raz po piętnastu latach Wojciecha Szczęsnego w jakimś stopniu zdominowała poniedziałkową konferencję prasową.

- Byłem zły, że mnie zostawił - żartował Robert Lewandowski. - Wojtek już od dawna mówił, że lada moment będzie się żegnał z kadrą, ale nie braliśmy tego poważnie, bo dowcipy się go trzymały. Na każdego przychodzi taki moment. Tyle, że Wojtek był wyjątkowy. Kibice znają go z boiska, a my od drugiej strony. Ja szczególnie, bo jesteśmy przyjaciółmi. Mogliśmy sobie żartować, że kiedy ja nie strzelałem bramek, to on przynajmniej bronił. Wojtek jest osobowością i tylko my wiemy, ile kolorytu straci kadra wraz z jego odejściem. Stolik bez Wojtka to już nie będzie to samo.

Robert Lewandowski był w bardzo dobrym humorze, bo Barcelona świetnie rozpoczęła sezon, on strzelił już cztery bramki w czterech zwycięskich meczach. W niedzielę dostąpił wyjątkowego zaszczytu. Na stadioniku Varsovii - jego pierwszego klubu - Anna Dymna udekorowała go Międzynarodowym Orderem Uśmiechu. Jedynym odznaczeniem na świecie, przyznawanym przez dzieci.