Wychowanek Manchesteru United może zadebiutować w reprezentacji Polski

Jest synem Polki i Nigeryjczyka. I choć większość życia spędził na Wyspach, do Polski przyjeżdżał regularnie, by odwiedzić babcię. - W Afryce był tylko raz w życiu, a u was jest dość często - ponad dziesięć razy przyleciałem tu wraz z nim. Chociaż wychował się w Anglii, w Polsce zawsze czuł się dobrze. To jego drugi dom. Zna kulturę i język (na razie woli jednak rozmawiać po angielsku - przyp. red.) - opowiadał tvpsport.pl jego ojciec Ayo Oyedele.

Czytaj więcej Piłka nożna Zaskoczenia w kadrze Michała Probierza na Ligę Narodów. Nowe nazwiska i powroty W kadrze na mecze Polska - Portugalia i Polska - Chorwacja w Lidze Narodów są m.in. potencjalni debiutanci Mateusz Skrzypczak, Maxi Oyedele i Michael Ameyaw oraz powołani po dłuższym czasie Kacper Kozłowski i Bartosz Kapustka. Michał Probierz znów wybiera nieoczywiste ruchy.

Interesowała się nim nigeryjska federacja, ale od początku nie ukrywał, że bliższa jest mu ojczyzna matki. Występował już w reprezentacjach do lat 18 i 19 (debiutował u Marcina Brosza) oraz 20 i 21. Przyznał, że powołanie do tej dorosłej było dla niego szokiem, uwierzyć nie chciała też jego rodzina.

Kiedy Maxi Oyedele może zadebiutować w reprezentacji Polski?

Co Oyedele może dać kadrze Probierza? Mimo młodego wieku nie boi się brać odpowiedzialności za rozgrywanie akcji, potrafi odebrać piłkę, nie obawia się dryblingów. Podobno sam Bruno Fernandes był zaskoczony, że Manchester United tak łatwo się go pozbył.

- Rozmawialiśmy i był w szoku, kiedy dowiedział się, że klub go oddaje, bo podczas okresu przygotowawczego z nimi wyglądał świetnie. Naszym obowiązkiem jest to, by dalej się tak rozwijał. Polska piłka może mieć z niego dużo radości - stwierdził w rozmowie z portalem Meczyki.pl trener Legii Goncalo Feio.