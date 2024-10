Co musi się stać, by Polska awansowała do ćwierćfinału Ligi Narodów

Dzięki remisowi z Chorwacją (3:3) na PGE Narodowym Polacy mają jeszcze matematyczne szanse, by zakwalifikować się do ćwierćfinału Ligi Narodów. Łatwo jednak nie będzie.



Aktualizacja: 16.10.2024 06:06 Publikacja: 16.10.2024 04:53