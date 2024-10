Czarne chmury nad Erikiem ten Hagiem. Czy Manchester United zwolni trenera?

Czy Erik ten Hag zostanie zwolniony?

Ratcliffe oglądał z trybun ostatni mecz z Aston Villą, który miał być decydujący dla przyszłości Ten Haga. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, a holenderski trener przyznał, że jego zawodnicy muszą być bardziej zdecydowani i skuteczni w polu karnym. Cieszył się jednak z postawy defensywy, która w poprzednich meczach zbyt łatwo traciła gole.

Zapytany, czy czuje, że nadal ma wsparcie szefów klubu, rzucił: - Powiedzieliby mi, gdyby było inaczej.

To jednak tylko dobra mina do złej gry. Ten Hag nie jest w tym zawodzie nowicjuszem i doskonale zdaje sobie sprawę, że za chwilę na Old Trafford może go już nie być.