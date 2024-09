Raphaël Varane, były obrońca reprezentacji Francji, a także Realu Madryt i Manchesteru United, przed rozpoczęciem tego sezonu dołączył do włoskiego Como, ale wypadł ze składu włoskiego klubu po doznaniu kontuzji kolana w sierpniu.



Raphaël Varane dziękuje piłce nożnej i zostaje Como

„Mówią, że wszystkie dobre rzeczy mają swój koniec” - napisał Varane na swoim profilu na Instagramie. Następnie piłkarz podkreślił, że zawsze chciał dotrzymywać „najwyższych standardów”. „Potrzeba dużej dozy odwagi, by słuchać serca i instynktu. Pragnienia i potrzeby to dwie różne rzeczy. Upadałem i podnosiłem się tysiące razy. Teraz nadszedł czas, by powiesić buty na kołku” - dodał.



Piłkarz zapowiedział, że pozostanie w Como, ale „bez butów piłkarskich i ochraniaczy”. „Dziękuję ci, piłko” - zakończył swój wpis.



Raphaël Varane – mistrz świata, czterokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów

Varane wystąpił 93 razy w reprezentacji Francji w latach 2013-2022. Był podstawowym zawodnikiem drużyny, która wygrała mundial w 2018 roku. W 2022 roku zdobył z Francją wicemistrzostwo świata.