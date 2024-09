Hiszpańskie media: Wojciech Szczęsny zdecydował się. Zagra w Barcelonie

Szybko okazało się, że Barcelona chce wyrwać z domowych pieleszy Szczęsnego. Kontakt został nawiązany, rozmowy podjęte, sprawa nabrała rozpędu. Wielkim zwolennikiem tego transferu jest trener Hansi Flick.

Kiedy Wojciech Szczęsny miałby podpisać kontrakt z Barceloną

Z nocy z wtorku na środę w cenionym programie telewizyjnym poświęconym hiszpańskiej piłce nożnej „El Chiringuito de Jugones” Jose Alvareza Haya poinformował, że Polak powiedział: „tak”. „W przyszłym tygodniu będzie zawodnikiem Barcy” – powiedział dziennikarz.

Dodał, że rozmowy trwają od poniedziałku. Polski bramkarz miałby parafować roczny kontrakt o wartości 1,5 – 2 miliona euro. Trwają ostatnie ustalenia. Szczęsny musi dojść do porozumienia z Juventusem. Mimo rozwiązania kontraktu w umowie znalazła się klauzula na mocy której polski bramkarz musi zapłacić Włochom ustaloną kwotę w przypadku transferu do „wielkiego klubu”.

W jakich klubach grał do tej pory Wojciech Szczęsny?

34-letni Szczęsny jest wychowankiem Agrykoli Warszawa. W Polsce występował krótko w Legii Warszawa i wyjechał do prowadzonego wówczas przez Arsene Wengera Arsenalu Londyn. W drużynie „Kanonierów” spędził sześć lat z przerwą na wypożyczenie do Brentdfordu. W 2015 roku został wypożyczony do AS Roma.

Po dwóch latach spędzonych w „Wiecznym Mieście” przeszedł do Juventusu. Zaliczył najlepszy czas w klubowej karierze, zdobywając cztery tytuły mistrzowskie, rozgrywając 252 oficjalne mecze.