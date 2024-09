Probierz chce czerpać zyski ze stabilizacji, więc w tych meczach o stawkę, gdy zdrowy był Paweł Dawidowicz – z Estonią, Walią, Austrią, Francja i Szkocją – zestawiał go w obronie Janem Bednarkiem oraz Kiwiorem. Kłopoty z grą w klubie tego ostatniego mogą jednak zmusić selekcjonera do zmiany koncepcji. Możliwe więc, że w Osijeku od początku wystąpi właśnie Walukiewicz.

Mecz z ławki obejrzy Marcin Bułka, który walczy o pozycję pierwszego bramkarza reprezentacji Polski, ale w Glasgow rozczarował, a już na początku zgrupowania usłyszeliśmy, że we wrześniowych spotkaniach Ligi Narodów zagra dwóch różnych golkiperów. To oznacza, że przeciwko Chorwatom zobaczymy między słupkami Łukasza Skorupskiego lub Bartłomieja Drągowskiego, bo Bartosz Mrozek jest na zgrupowaniu jedynie po to, aby zbierać doświadczenia i pomagać na treningach.

Chorwacja – Polska. Przewidywany skład reprezentacji Polski

Łukasz Skorupski – Sebastian Walukiewicz, Jan Bednarek, Paweł Dawidowicz – Przemysław Frankowski, Kacper Urbański, Sebastian Szymański, Jakub Moder, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski – Robert Lewandowski.

Polacy ze Szkotami mieli problemy z utrzymaniem piłki i przegrywali walkę w środku pola, więc niewykluczone, że to formacja, którą Probierz spróbuje wzmocnić. Selekcjoner już kilka dni temu wyjaśniał, że podczas zgrupowania chciałby pomóc w odbudowaniu formy m. in. Jakubowi Moderowi i piłkarz Brighton jest wśród kandydatów do miejsca w podstawowym składzie.