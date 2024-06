większa liczba punktów,

lepszy bilans bramek zdobytych i straconych,

większa liczba bramek zdobytych,

większa liczba zwycięstw,

niższa suma punktów w klasyfikacji fair play (czerwona kartka - 3 pkt, żółta kartka - 1 pkt),

pozycja w rankingu eliminacji

Rywalizacja w trzech grupach dobiegła już końca. Ostatnie rozstrzygnięcia zapadną w środę, kiedy Słowacja zagra z Rumunią (18.00), Ukraina z Belgią (18.00), Gruzja z Portugalią (21.00), a Czechy z Turcją (21.00). Wiadomo już ponadto, że w grupie E trzecia drużyna będzie miała co najmniej cztery punkty i z takim dorobkiem awansuje do 1/8 finału. To ogranicza liczbę niewiadomych.

Klasyfikacja drużyn z trzeciego miejsca

Mecze Punkty Gole Grupa Holandia 3 4 4:4 D Słowacja 2 3 2:2 E Węgry 3 3 2:5 A Słowenia 2 2 2:2 C Chorwacja 3 2 3:6 B Czechy 2 1 2:3 F

Holendrzy mają lepszy dorobek niż Węgrzy oraz Chorwaci, którzy także zakończyli już rywalizację w fazie grupowej i to oznacza, że - niezależnie od wyników sześciu pozostałych spotkań - będą wśród tych czterech drużyn z trzecich miejsc, które zagrają dalej.