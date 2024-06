W meczu Portugalia — Czechy za sprawą samego swego występu Cristiano Ronaldo przeszedł do historii Euro. Dla wyniku spotkania kluczowe było jednak to, co stało się w doliczonym czasie gry, konkretnie w 92. minucie. To wtedy wprowadzony na boisku dwie minuty wcześniej Francisco Conceição strzelił gola na wagę zwycięstwa Portugalii. Francisco z „tych” Conceição. Media społecznościowe szybko obiegły wideo z trybun, gdzie jego ojciec, Sergio, wzruszony przyjmował gratulacje od portugalskich kibiców.

Dzień ojca na Euro 2024. Rodzina Conceição dopiero się rozkręca?

Francisco Conceição strzelił gola na mistrzostwach Europy osiemnaście lat po tym, gdy ta sztuka udała się jego ojcu, Sergio Conceição. Przy czym, w przypadku Conceição seniora, mowa o potrójnym wyczynie, bo podczas meczu Portugalia - Niemcy na Euro 2000 był autorem hat-tricka.

Sergio Conceição przez siedem poprzednich lat był trenerem FC Porto i przez część tego okresu Francisco był jego podopiecznym. - Z kadencji Segio Conceição w Porto pamiętam kilka dyskusji o tym, czy jako ojciec nie faworyzował syna, ale nie były one, szczerze mówiąc, zbyt intensywne, ze względu na dobre wyniki „Smoków”. O wiele więcej można znaleźć wiadomości o wybuchowym charakterze seniora, który rekordowo często był wyrzucany przez sędziów na trybuny za dyskusje i, hm, pyskówki — mówi „Rzeczpospolitej” dr Anna Olchówka, specjalistka od futbolu w Hiszpanii i Portugualii. - Co ciekawe, Segio Conceição ma kilku synów, a na wiosnę kontrowersje wzbudziło zachowania trenera podczas turnieju dziecięcego, gdzie miał się kłócić czy szarpać z sędzią. Do dzisiaj nie wiadomo, co tam się wydarzyło - dodaje.