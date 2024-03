FIFA zmienia zasady mistrzostw świata U-17. Będą co roku w Katarze

Rada FIFA w czwartek na posiedzeniu w Zurychu przyjęła raport za 2023 rok, w którym potwierdziła „wyjątkowo zdrową i zrównoważoną sytuację organizacji, w której w ramach Programu FIFA Forward 3.0 zaplanowano rekordowe inwestycje w rozwój piłki nożnej na kwotę 2,25 miliarda dolarów na cykl 2023-2026”. W opublikowanym komunikacie pochwalono się, że „oznacza to prawie siedmiokrotny wzrost inwestycji w rozwój piłki nożnej w porównaniu z programami rozwojowymi obowiązującymi przed 2016 rokiem”.

Reklama

„To była owocna sesja, podczas której omówiliśmy kilka kluczowych tematów” — chwalił się na Instagramie szef FIFA Gianni Infantino. Oprócz kilku innych decyzji, jak „poparcie wezwania Prezydenta FIFA do wdrożenia bardziej rygorystycznych środków i zwiększenia zaangażowania wszystkich osób zaangażowanych w światową piłkę nożną w walkę z rasizmem”, Rada FIFA zdecydowała też o zmianie zasad organizacji mistrzostw świata do lat 17, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Turniej, który do tej pory rozgrywany był co dwa lata, teraz ma odbywać się rokrocznie. Przy czym pierwsze pięć edycji zorganizuje jedno państwo: Katar mistrzostwa świata mężczyzn i Maroko mistrzostwa świata kobiet.



Pięć kolejnych mistrzostw świata U-17 odbędzie się w Katarze

Pierwsze turnieje z tej serii zaplanowano na 2025 rok, ostatnie — na 2029 r. Liczbę uczestników mistrzostw świata mężczyzn U-17 zwiększono do 48, kobiet — do 24. Infiantino w mediach społecznościowych pogratulował piłkarskim federacjom Kataru i Maroka. „Jestem pewien, że w ciągu najbliższych kilku lat pomożecie FIFA w promowaniu kolejnych pokoleń gwiazd futbolu, zarówno dziewcząt, jak i chłopców” - napisał.

Dotychczas w światowym czempionacie do lat 17 rywalizowały 24 męskie reprezentacje i 16 kobiecych. Turnieje odbywały się u nieoczywistych gospodarzy — np. tegoroczne mistrzostwa świata U-17 kobiet organizuje Dominikana, osiem lat temu była to Jordania, a dwanaście — Azerbejdżan. Puchar Świata siedemnastolatków w ubiegłym roku odbył się w Indonezji, a w 2017 roku — w Indiach.