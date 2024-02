Futsalowa reprezentacja Uzbekistanu na początku lutego gościła w Niżnym Nowogrodzie, gdzie przegrała z Rosją 1:5 i 2:4. Gospodarze byli bardzo zadowoleni, bo po raz pierwszy od 2021 roku udało im się zaprosić jakiegoś rywala do siebie. Nawet tajne (federacje nie informowały o nich publicznie) sparingi z Serbią w kwietniu 2023 roku musieli grać na wyjeździe. Teraz — po tym jak na marzec zapowiedziano towarzyski mecz reprezentacji piłkarskich tych krajów na stadionie Dynama Moskwa, a wynik ma zostać zaliczony do rankingu FIFA — kryć się już nie muszą.



Właśnie dlatego informacje o futsalowych meczach z Uzbekistanem można znaleźć w rosyjskich mediach. W spotkaniach nie wystąpili naturalizowani Brazylijczycy, od lat posiadający rosyjskie paszporty, byli za to Anton Sokołow i Iwan Cziszkała, którzy grają w Portugalii. To przez nich UEFA nie przyznała w zeszłym roku prawa organizacji Final Four futsalowej Ligi Mistrzów Gliwicom.



Trenerem kadry Uzbekistanu od października jest José Venancio López, wcześniej wieloletni selekcjoner reprezentacji Hiszpanii, z którą czterokrotnie sięgał po mistrzostwo Europy. Prawdopodobnie skuszony dużymi pieniędzmi szkoleniowiec prowadził drużynę w Niżnym Nowogrodzie, za to - według dostępnych relacji - nie było go przy ławce na kolejnym sparingu. Z Rosji Uzbecy udali się bowiem do Taszkentu, by zagrać z Białorusią.



Mistrzostwa świata w Uzbekistanie. Zaskakująca decyzja FIFA

7 lutego Uzbekistan przegrał 2:3, a zespół gospodarzy — według relacji białoruskich (federacja Uzbiekistanu o spotkaniu jeszcze nie poinformowała na swojej stronie) - prowadził Bachodir Achmedow, na co dzień asystent Lópeza. Mecz oglądało 500 widzów, ale był wśród nich białoruski minister sportu Siergiej Kowalczuk, który przybył na organizowane w tym terminie „II Forum Regionów Białorusi i Uzbekistanu”. Nie wiadomo, czy zostanie na rewanż, zaplanowany na 9 lutego.