Nienasycony Didier Deschamps. Kolejne rekordy na horyzoncie

Didier Deschamps na rekordowym szlaku. Czy doścignie Vittorio Pozzo?

Historycznych wyczynów Deschamps ma na horyzoncie więcej. Jeśli w 2026 roku Francja zagra w finale mistrzostw świata, to będzie pierwszym trenerem, który po raz trzeci poprowadzi drużynę w takim starciu. A jeżeli go wygra, zostanie drugim – po Włochu Vittorio Pozzo – który ma na koncie dwa tytuły mistrza świata. To nie musi być koniec. Deschamps, przedłużając kontakt z federacją zapowiedział, że może wcale nie robi tego ostatni raz.