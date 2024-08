Czytaj więcej Paryż 2024 Paryż 2024. Wspaniałe rekordy świata Aleksandry Mirosław. Dwie Polki w ćwierćfinale Aleksandra Mirosław potwierdziła status faworytki we wspinaczce sportowej na szybkość. Polka już w kwalifikacjach dwukrotnie pobiła rekord świata. Pobiegła w czasie 6,06 s i awansowała do ćwierćfinału, w którym jest również Aleksandra Kałucka.

Paryż 2024, złoto dla Polski we wspinaczce sportowej. Aleksandra Mirosław: Przygotowania były ciężkie, żeby zrobić swoją robotę

Po ceremonii medalowej swoją wygraną skomentowała także Aleksandra Mirosław.

- Dla mnie ten medal ma ogromne znaczenie, w zasadzie podwójne znaczenie – bo to media dla mnie nie tylko jako sportowca, cieszę się, że mogłam go zdobyć jako żołnierz Wojska Polskiego. Dla mnie to jest niezwykły moment, bo to jest spełnienie marzeń - powiedziała. Przez ostatnie miesiące intensywnie pracowałam nad głową, nad tym, żebym była gotowa. Byłam gotowa i wiedziałam, że dam radę - dodała Mirosław.

Jak zaznaczyła Aleksandra Mirosław, „cały jej team wie, ile to kosztowało”. - Tak naprawdę całe wsparcie, które dostaję dookoła, jest niesamowite. Mogłam się przygotować do tych igrzysk w spokoju. To były ciężkie przygotowania, ale po to one były ciężkie, żeby dziś zrobić swoją robotę. Chciałabym dedykować ten medal całemu mojemu teamowi i mojej rodzinie — podkreśliła mistrzyni olimpijska we wspinaczce na czas.