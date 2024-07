Paryż 2024. Krzysztof Chmielewski tuż za podium. Nie powiedział ostatniego słowa

Od ubiegłego roku Krzysztof Chmielewski wraz z równie utalentowanym bratem Michałem, któremu zabrakło setnych sekundy do finału, wyjechali na studia do USA. Wybrali uczelnię Południowej Kalifornii. Kilka lat temu nauki pobierała tam nasza najlepsza obecnie pływaczka Katarzyna Wasick. W renomowanych zawodach akademickich NCAA reprezentują drużynę USC Trojans.

Teraz czas na Katarzynę Wasick

W Paryżu polscy pływacy na razie przeważnie kończą występy na kwalifikacjach. Do tej pory poza finałem Krzysztofa Chmielewskiego, mieliśmy jeszcze półfinały Michała Chmielewskiego również na 200 m stylem motylkowym (9. miejsce) i Ksawerego Masiuka na 200 m stylem grzbietowym (12. miejsce). Cała trójka to 20-letni zawodnicy. W Paryżu pływają, by zdobyć doświadczenie.

Krzysztof Chmielewski popłynie jeszcze na 1500 m stylem dowolnym. Raczej trudno będzie mu powtórzyć równie dobry rezultat. Przy takich postępach na kolejnych igrzyskach może być tylko lepiej.

Oczekiwania medalowe w Paryżu są związane ze startem Katarzyny Wasick na 50 m stylem dowolnym. Pochodząca z Krakowa, mieszkająca od kilku lat w Stanach Zjednoczonych, 32-letnia pływaczka startuje na piątych igrzyskach. W lutym zdobyła została wicemistrzynią świata, regularnie pływa w finałach najważniejszych imprez. Medal olimpijski byłby świetnym ukoronowaniem jej pięknej kariery. Sprint kobiet odbędzie się 3 sierpnia (kwalifikacje) i 4 sierpnia (finał).