Paryż 2024. Kiedy gra Iga Świątek? Starty Polaków na igrzyskach w czwartek 1 sierpnia

Medale olimpijskie dla artystów? Znany muzyk chce powrotu do idei twórcy igrzysk

Artyści również powinni walczyć o medale olimpijskie – proponuje Pharrell Williams. Znany amerykański muzyk i projektant przypomniał, że nie byłoby to nic nowego – to nawiązanie do pierwotnej koncepcji twórcy nowożytnego olimpizmu.