Paryż 2024. Kim jest szpadzistka Aleksandra Jarecka, brązowa medalistka igrzysk w Paryżu

Jarecka, z domu Zamachowska, jest absolwentką prawa Akademii Krakowskiej, pracuje w kancelarii, kończy właśnie aplikację radcowską, a do Paryża zabrała 1,5-letniego synka Maksa.

Bycie mamą nie przeszkodziło jej w powrocie do sportu, choć mogło zabrać igrzyska, bo kiedy ona dopiero odbudowywała formę i wracała do pełni sił, koleżanki zostały w Mediolanie mistrzyniami świata, a to wysoko punktowana impreza, która w kwalifikacjach olimpijskich drużyn — jej członkinie występują także w turnieju indywidualnym — ma szczególne znaczenie.

Reguły ustalania składu kadry, jakie wyznaczył Polski Związek Szermierczy (PZSzerm), są podobne do tych w innych federacjach, a także chociażby do ustalania składu polskich sztafet lekkoatletycznych.

Prawo występu na igrzyskach miały więc dostać dwie czołowe zawodniczki prowadzonego od września ubiegłego roku rankingu (wygrały go Alicja Klasik oraz Renata Knapik-Miazga), dwie pozostałe zaś - w tym rezerwową - wybierał trener i w tym miejscu to, co jasne, staje się rozmyte, bo zasoby kadrowe polskiej szkoły szpady w ostatnich latach znacząco się poszerzyły.

Wersje są różne: Język miał pierwotnie wskazać na Jarecką, a później — pod wpływem nacisków — wybrać Martynę Swatowską-Węglarczyk, a igrzysk chciała także mistrzyni świata Ewa Trzebińska.