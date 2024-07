Zwolińska awansowała do półfinału w slalomie kajakarskim w konkurencji K-1, czyli w jedynkach z drugim czasem. W niedzielę przystąpi do walki o medal i nie jest bez szans, bo to aktualna brązowa medalistka mistrzostw świata z 2023 roku. Początek fazy półfinałowej o 15:30, ewentualny finał o 17:45.

W niedzielę pierwszy mecz w Paryżu rozegrają siatkarki. Rywalkami zespołu Stefano Lavariniego będą Japonki. Do rywalizacji przystępują polscy pięściarze oraz żeglarze, w tym wicemistrz świata w windsurfingowej klasie iQFoil Paweł Tarnowski. Zawody żeglarskie odbywają się w Marsylii. Późnym popołudniem mecze w pierwszej rundzie turnieju tenisowego pań rozegrają Magda Linette i Magdalena Fręch.

Transmisja na platformie Max, w Eurosporcie oraz w TVP.

Paryż 2024. Program i starty Polaków: 28 lipca (niedziela)